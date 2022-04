Alla Maratona di Milano Ilias Aouani con esordio da grande

MILANO - Splendido esordio in maratona per Iliass Aouani che riesce a correre in 2h08:34 a Milano firmando un crono di grande valore, nella sua prima gara sulla distanza e nella sua città. È il miglior debutto di sempre per un azzurro per entrare subito nella top ten di sempre a livello nazionale e inserirsi all’ottavo posto, a poco più di un minuto dal record italiano sui 42,195 chilometri (2h07:19 di Eyob Faniel nel 2020).