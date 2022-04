Acea Run Rome The Marathon: la fotografa Francesca Soli/Phototoday vince il premio Ussi

A ricevere il premio di 1000 euro i primi classificati delle cinque categorie in gara, a partecipare alla premiazione numerose autorità dello sport, come il Presidente CIP Luca Pancalli , sportivi, campioni del passato e del presente oltre a prime firme del giornalismo sportivo.

Nella sezione “fotografia” vittoria in rosa per merito della free lance Francesca Soli con la foto: ”All’alba vincerò, maratona di Roma 2021”, premiazione avvenuta questa mattina a Roma, presso il Salone d’Onore del CONI.

CHI E’ FRANCESCA SOLI – Modenese, giornalista e fotografa free lance, è una delle firme più prestigiose della fotografia sportiva in Italia. Tanta esperienza maturata anche nei campi di calcio di Serie A, Champions League Calcio, basket, volley, ciclismo e tanto running. Da quattro anni ha fondato, insieme a Cesare Monetti, l’agenzia fotografica Phototoday, la più importante in questo momento nel mondo ‘endurance’ in Italia con oltre 100 eventi all’anno tra maratone, gare di triathlon o ciclismo. Francesca Soli in occasione della Acea Run Rome The Marathon 2021, così come nella recentissima edizione del 27 marzo 2022, con Phototoday è stata la responsabile del team di 6 fotografi dedicati all’ufficio stampa dell’evento capitolino. Uno scatto particolarmente emozionante, una foto che ha fatto il giro del mondo, dimostrando che lo sport poteva ripartire.

Questi tutti i premi:

RADIO – Dario Ricci (Radio24) ha vinto nella sezione “reportage radio” con il sevizio: “Sulle strade di Valentino Rossi”. Dietro di lui, Maurizio Ruggeri Fasciani (RadioRaiUno).

VIDEO – Monica Matano (Raisport) è risultata prima nella sezione “reportage video” con il servizio “Nicole Orlando: vietato dire non ce la faccio”. Al secondo posto il duo Stefania Cappa e Manuel Notari (Web Raisport).

FOTOGRAFIA – Nella sezione “fotografia” vittoria in rosa per merito della free lance Francesca Soli con la foto: ”All’alba vincerò, maratona di Roma 20-21”. Dietro di lei il freelance Roberto Trabucchi.

UNDER 40 – Fra i giovani “under 40 carta stampata e web” successo di Alberto Dolfin (La Stampa) con il servizio: “Oksana Masters, la straordinaria storia della stella delle Paralimpiadi”. Menzione per la seconda classificata Gabriella Cantafio (VanityFair).

OVER 40 – Infine un’altra vittoria femminile fra gli “over 40 carta stampata e web” per merito di Monica Colombo (Corriere della Sera) con il servizio: ”Milan-Inter, la coreografia del derby: nata nei giorni più bui del Covid”. Dietro di lei Alberto Caprotti (Avvenire).