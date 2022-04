Con l’ultrarunner Luca Gargiulo tre giorni di Trail Academy USMA “Special Edition”

Una nuova avventura targata ASD Lazio Outdoor e capitanata da Luca Gargiulo , ingegnere aeronautico che ha abdicato il suo interesse per i cieli in favore dell’endurance sulla terra, un istinto così forte da spingerlo a guardare sempre oltre e ad approfondire tutti gli aspetti che contribuiscono al miglioramento delle performance. CHI E’ LUCA GARGIULO – Tiburtino (Rm) nato nel 1987, laureato nel 2012 in Ingegneria Aeronautica, Luca scopre subito che la vita professionale lo costringe a viaggi e scrivania, lontano dallo sport. Nel suo passato tanto sport, dal nuoto ai campi di tennis al sudore del ring, dove ha vestito anche i panni dell’agonismo, ma mai la corsa, fino al 2010 quando un’uscita da jogger getta le basi della rivoluzione della sua vita. Da allora Luca si è trasformato in un atleta di endurance, ha avuto i primi contatti con il triathlon e consolidato quelli con l’ultratrail e ha un cassetto delle piazze d’onore dove ha archiviato, nel 2021, le vittorie dell’ Ultra Serra di Celano e quella della Sorrento Positano Ultramarathon 54k oltre ad un ottimo secondo posto al Gran Trail dell’Etna del 2020.

TRAIL RUNNING SCHOOL - A Luca Gargiulo è stata affidata la gestione di, la prima associazione sportiva nel centro Italia che si occupa di promuovere in forma esclusiva la disciplina podistica del, con un team die una vera e propriaspecializzata nella formazione e preparazione tecnica per la corsa. Il progetto coinvolge la partnership con, azienda leader nella vendita di articoli tecnici per la montagna e specifici per trail running, grazie alla quale gli atleti indossano solo capi tecnici di altissima qualità. La Trail Running School è una “scuola” per imparare a correre in montagna allenandosi in manierae incrementando esponenzialmente. Un’occasione per divertirsi, conoscere nuovi percorsi trail ed esplorare nuovi luoghi, condividendo gli allenamenti in suggestive location naturali con un gruppo di persone animate dalla stessa passione. La scuola è adatta a neofiti, amatori già praticanti, agonisti e trail runner esperti che desiderano migliorare le proprie performance eliminando definitivamente infortuni, stress e frustrazione.TRAIL ACADEMY USMA “SPECIAL EDITION” – Guidati da Luca Gargiulo e dallo staff della Trail Runing School,si potrà partecipare ain una location speciale, quella del percorso di gara della Ultra Sky Marathon D'Abruzzo, l’Ultra Trail più famoso del Centro Italia con i suoi 96km e 7200m D+.

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 00.00 del 30 aprile 2022. E’ possibile registrarsi alla formula “2 giorni di stage (sabato e domenica)” o “3 giorni di stage (da venerdì a domenica)”.

Info: whatsapp 393 92 97 286

info@asdlaziooutdoor.it