Intervista a Mario Rossetti, ad di Open Fiber: “La corsa è ordine mentale”

E’ tempo di nuove sensazioni ed emozioni, l’evento ‘giusto’ è il Reale Mutua Monza Night Trail di sabato sera 7 maggio . La Villa Reale, il parco di Monza saranno luoghi unici e mai visti in quelle ore per una corsa podistica. Ma sì sa c’è sempre una prima volta per tutto. Gli oltre mille iscritti, gara già sold out con questa numerica limite massimo, correranno dalle 20.30 in poi, il tramonto lascerà spazio all’imbrunire e ai ‘reali’ sentieri del parco. Tutto sarà molto suggestivo, mille persone correranno con le luci frontali (in omaggio a tutti i partecipanti da Open Fiber), per un colpo d’occhio davvero eccezionale.

Mario Rossetti è amministratore delegato e direttore generale di Open Fiber, la società partecipata al 60% da Cassa Depositi e Prestiti e al 40% dal fondo australiano Macquarie che porta la fibra ottica ultra veloce nelle case degli italiani. Rossetti, che è stato anche direttore finanziario della società, non è solo uomo di numeri e strategie industriali. E’ anche un runner che nella corsa ha trovato il modo di affinare caratteristiche fondamentali nello sport come nella vita e nella professione: ordine mentale e autoconsapevolezza.

Quali sport ha praticato nella sua vita e, in particolare, quando è scattata la scintilla per la corsa?

"Da ragazzo praticavo il canottaggio e, ogni lunedì, la corsa lunga sul lungomare di Bari era uno dei miei cinque allenamenti settimanali. Di fatto, ho sempre corso ma sono diventato un runner solo più avanti. È accaduto attorno ai 40 anni, quando ho capito che potevo scegliere come invecchiare: ho scelto di farlo bene. Così ho deciso di abbracciare la corsa come sport, e non ho mai più smesso. All’inizio ero un neofita, non conoscevo bene tutte le tecnicalità di questa disciplina, finché ho incontrato il mio coach Silvio Omodeo."

Ha partecipato a gare competitive: maratone, mezze maratone o altro?

"E’ stato proprio Silvio a portarmi alle mie prime maratone. Ho corso per tre volte l’emozionante maratona di New York, ma anche la maratona di Milano e tante mezze maratone. Negli ultimi 15 anni ho sempre corso regolarmente."

Quante volte riesce ad allenarsi alla settimana e dove? Quando riesce a correre e come fa un manager a trovare il tempo?

"Corro tre volte alla settimana, sempre la mattina molto presto perché è l’unico momento in cui sono sicuro di poterlo fare prima di essere sommerso dagli impegni di lavoro e di vita quotidiana. Certo, durante l’inverno è molto dura perché al mattino è ancora notte ma, piuttosto che correre su un tapis roulant, preferisco mille volte freddo e pioggia! Quando sono a Roma, Villa Borghese è la mia magnifica palestra all’aperto. A Milano, invece, corro prevalentemente al parco Ravizza con i miei amici runner "Turbolenti", un gruppo creato con Silvio Omodeo quando ci siamo conosciuti, insieme abbiamo partecipato anche alle maratone."

Cosa le ha dato a livello personale la corsa? una distrazione-sfogo dal lavoro, uno scaccia-stress o qualcosa in più, magari un momento, un appiglio, una valvola di sfogo, dove trovare energia per affrontare i problemi più grandi? La corsa, può migliorare la performance lavorativa di un grande professionista?

"La corsa è innanzitutto ordine mentale, è uno di quegli sport in cui non si inventa niente: il tempo che hai nelle gambe lo conosci già prima di partire, possono esserci piccole differenze ma è quasi uno sport esatto. Ordine e disciplina sono qualità che fanno la differenza non solo nella corsa, sono fondamentali anche in ambito professionale."

Il rapporto con il suo allenatore Silvio Omodeo, c'è anche amicizia? cosa chiede ad un coach...cosa pretende da lui e il coach cosa pretende da lei?

"C’è amicizia, complicità, compressione reciproca. Ormai sono 15 anni che ci conosciamo e ci frequentiamo. Il consiglio principale che mi ripete costantemente come un mantra è: “senti te stesso, le sensazioni che il tuo corpo ti restituisce”. Un’autoconsapevolezza questa che è fondamentale nello sport come nella vita."

Un pensiero a Open Fiber che sarà sponsor importante per il Reale Mutua Monza Night Trail. Migliaia di persone correranno con la luce frontale da voi donata. Un ‘illuminare la via' direi metaforicamente. Perché OF ha deciso di esserci a Monza?

"Come azienda, Open Fiber si sente affine ai valori che uno sport come la corsa trasmette: impegno, costanza, disciplina, focalizzazione sulla meta.

Inoltre, essendo una corsa notturna non competitiva, abbiamo pensato che per i partecipanti fosse utile avere una luce per illuminare il percorso in modo che tutti possano avere le stesse opportunità di completare la corsa. Il concetto di pari opportunità rispecchia appieno la missione sociale di Open Fiber, cioè quella di permettere a tutti i cittadini indipendentemente dal fatto che risiedano in grandi città o piccoli comuni di accedere ai servizi digitali innovativi che una rete integralmente in fibra ottica (parliamo della tecnologia FTTH, cioè la fibra che arriva direttamente dentro le case) è in grado di offrire, abbattendo le barriere del digital divide."

Cosa può fare OF nel mondo del running-jogging, un mondo che parla di benessere, vitalità, energia, socialità, tanta solidarietà con tante Onlus coinvolte in tantissimi progetti. C'è spazio-possibilità che OF possa sostenere anche altri grandi eventi o maratone italiane di livello internazionale?

"Come dicevo, Open Fiber è da sempre vicina al mondo dello sport, supportando sia manifestazioni locali sia eventi di rilievo nazionale. Tutte le 1.300 persone che lavorano in Open Fiber sono impegnate nel loro quotidiano, come gli atleti, a superare gli ostacoli e le sfide che si presentano lungo la maratona che porterà al traguardo: la realizzazione del nostro progetto, una rete ultraveloce che sia il fulcro dello sviluppo digitale del Paese."