L’Italia che corre a maggio, runner impegnati anche sulla distanza regina

Il mese di Maggio, con cinque domeniche, offre ancora occasioni per gli amanti della maratona e per chi vuole correre una mezza maratona in una delle tante bellissime città italiane.



Domenica 1 maggio Verona si sveglia con il fiume di runner impegnati nella Giulietta&Romeo Half Marathon, manifestazione rimandata dalla tradizionale domenica di San Valentino a causa del dilagare dei contagi nella coda d’inverno. Tante le mezze maratone in corso in contemporanea, al via a San Giovanni Rotondo dove si corre la Mezza del Santo, la mezza maratona Merano-Lagundo nella splendida cornice della ciclovia dell’Adige, la Mezza Maratona dei 3 Comuni con partenza dal comune di Lacchiarella e che attraversa i comuni di Giussago e Certosa di Pavia prima di tornare allo start, la Barletta Half Marathon che celebra la storia locale partendo da fossato del Castello Normanno-Svevo. La città di Santhià si prepara alle Del riso…la maratona e mezza maratona tradizionalmente in programma il 1 maggio.

Domenica 8 maggio la Puglia torna ad essere protagonista con Maratona e mezza delle Cattedrali con partenza dal Comune di Giovinazzo. Il Bel Paese vive un’altra domenica ricchissima di eventi con la Placentia Half Marathon e le mezze maratone di Bibione, Trieste e Terrasini.



Ricco il weekend successivo che si apre con il sabato 14 maggio ad Alassio dove si svolge la Mezza della Baia del Sole, la Terodelgo Event di Rovere della Luna e la Lago Maggiore Half Marathon. Domenica 15 maggio al via la Taranto nel cuore half marathon, la mezza maratona di Latina e la storica Stramilano.

Si sposta a giugno la Jesolo Moonlight Half Marathon prevista per sabato 21 maggio, bisogna quindi aspettare domenica 22 maggio per la Bari Med Marathon e la Strataranto half marathon del Mediterraneo mentre in Lombardia torna la Mezza Maratona del Naviglio.

Maggio si chiude con la Maratonina dei Laghi di Bellaria-Igea Marina, l’attesa per le competizioni successive sarà però breve grazie alla festa della Repubblica Italiana del 2 giugno che promette di essere un’occasione per grandi eventi podistici.