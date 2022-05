11^ BMW Jesolo Moonlight Half Marathon&10K, meno un mese

La formula della BMW Jesolo Moonlight prevede, infatti, tre diverse distanze , adatte ad ogni età e capacità: la mezza maratona competitiva per gli atleti più esperti, la 10K competitiva e ludico motoria per chi ama le distanze più brevi, e la Jesolo Alì Family Run, di circa 3 chilometri, dedicata a famiglie, bambini e appassionati del movimento.

I partecipanti a tutte e tre le manifestazioni riceverannoa maniche corte, firmata HOKA, in materiale tecnico e di colore blu e azzurro, con disegnato al centro il logo della manifestazione, ovvero un runner che corre al chiaro di luna, in tre diverse colorazioni: blu (mezza maratona), bianco (10K) e arancio (Family Run).Lasarà anche quest’anno unaa carattere, poiché il 50% del costo dell’iscrizione (5 euro) verrà devoluto alla

Felice di questa notizia il parroco Don Gianni Fassina: “Noi viviamo di carità, riceviamo con una mano e doniamo con l'altra, per cui siamo felici di poter ricevere sostegno da quest’importante manifestazione. La nostra parrocchia aiuta tutto l’anno 98 famiglie, circa 200 persone, con buoni o pacchi spesa. Il numero dei bisognosi sta ultimamente crescendo con l’arrivo delle famiglie ucraine scappate dalla guerra, per cui il vostro aiuto diventa ancora più prezioso”.



Nel frattempo proseguono le iscrizioni, con oltre 4.000 atleti che si sono già assicurati il pettorale. D’altronde, per molti la manifestazione sarà vissuta come un’ottima occasione turistica per trascorrere qualche giorno di mare, sole e relax. Per maggiori informazioni www. moonlighthalfmarathon.it