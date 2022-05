A Praga la nuova frontiera della maratona, Battle of The Teams

Si è svolta domenica 8 maggio la Volkswagen Prague Marathon, manifestazione che assegnava anche uno speciale trofeo, quello di Battle of the Teams, una sfida che ha coinvolto sei squadre, Volkswagen, Mattoni, ?EZ Group, Birell, adidas Runners e Generali ?eská pojišt'ovna, composta di quattro atleti professionisti che hanno entusiasmato fino all'ultimo, mentre il 5° tempo è la media dei runner amatori iscritti per ogni team.

Per molti atleti professionisti Battle of the Teams è diventata una motivazione speciale. "Onestamente ho corso molto per me stessa, ma ho pensato anche alla squadra. Ho sentito persone lungo il percorso che mi acclamavano, sia me che la squadra, dovevo dare il massimo. È questa sicuramente una extra motivazione", ha detto Marcela Joglová, che ha vinto il campionato ceco di maratona a Praga.