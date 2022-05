Giovanna Epis alla Stramilano che torna dopo 3 anni

Milano – Pronti ai nastri di partenza per correre la Stramilano Half Marathon, la mezza maratona milanese fra le più veloci al mondo: l’appuntamento è per domenica 15 maggio alle ore 10.00 in piazza Castello, punto di partenza del tracciato di 21,097 km lungo il quale gareggeranno atleti italiani e internazionali. Oltre alla gara agonistica come sempre anche la ‘popolare’, con partenza in piazza Duomo alle ore 8.30 per la 10k e alle 9.30 per la 5km con arrivo in Arena.