1^ UYN Venice Half Marathon, la grande novità di casa Venicemarathon

La Venicemarathon si fa in tre! Domenica 23 ottobre, oltre alla 36esima edizione della Maratona e alla 10 chilometri, per la prima volta a Venezia si potrà scegliere anche la distanza classica di 21,097 km. L’esperienza unica di correre in una delle città più belle al mondo diventerà così un sogno finalmente realizzabile anche per i tanti appassionati della mezza maratona.



Iscrizioni e numero chiuso

La manifestazione è già nel calendario nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera e le iscrizioni sono aperte da qualche giorno e disponibili sul sito ufficiale della manifestazione: www.venicemarathon.it., nell’apposita sezione 21K.

Per quest’anno i pettorali messi a disposizione per la 1^ UYN Venice Half Marathon sono solo 2.000. Una scelta ben ponderata da parte di Venicemarathon che, come in tutti suoi eventi, opta sempre per una crescita graduale dei numeri, per garantire servizi di qualità, massima efficienza organizzativa, ma soprattutto nel rispetto del contesto urbano e ambientalistico nel quale si svolge. Procedono, inoltre, spedite le iscrizioni alla maratona e alla 10K con già 5.000 Iscritti.



Il percorso

La gara partirà dal 'salotto' di Mestre, nell'area di Piazza Ferretto all'ombra della torre, dopodichè i concorrenti transiteranno nella rinnovata area centrale di Piazzetta Coin e via Poerio, per poi lambire il nuovo polo museale M9 e raggiungere ‘Piazza XXVII Ottobre’, comunemente conosciuta come ‘Piazza Barche’. Da qui, ci si immette nel tradizionale percorso della Venicemarathon che transita lungo il Canal Salso, i viali verdi del Parco San Giuliano e il Ponte della Liberta, per poi entrare nel cuore di Venezia, dove gli atleti affronteranno lo straordinario percorso a filo d'acqua, apprezzato in tutto il mondo per la sua unicità, fino al traguardo posto in Riva Sette Martiri. Il tracciato è stato studiato assieme all’Amministrazione Comunale e alla Polizia Locale per arrecare meno disagio possibile alla cittadinanza ed evitare il prolugamento delle modifiche alla viabilità.