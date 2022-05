E la 19^ Corri Trieste la gara più veloce d’Italia, vittoria di Dickson Simba Nyakundi e Federica Bevilacqua

TRIESTE – E’ veloce come e più di sempre la 19^ Corri Trieste, che agguanta con il suo vincitore Dickson Simba Nyakundi con 28’47” il primato di gara 10k road più veloce d’Italia del 2022. E’ stata una bellissima giornata con una leggera brezza quella che ha fatto da sfondo alla 19^ Corri Trieste, gara FIDAL sui 10 km organizzata da ASD Promorun in collaborazione con il Comune di Trieste e la Regione Friuli-Venezia Giulia .

GARA MASCHILE - Il gruppo di testa costituito da tutti i top runner ha corso compatto fino al secondo passaggio quando il burundiano Onesphore Nzikwinkunda (Caivano Runners) è rimasto leggermente indietro subito seguito dal connazionale Olivier Irabaruta. Al quarto giro anche l’azzurro Yassine El Fathaoui si è staccato lasciando in testa dal quinto giro Dickson Simba Nyakundi (Run2Gether) e Bernard Musau Wambua (Atl. Winner Foligno) tallonati da Philimon Kipkorir Maritim (Run2Gether). I due atleti di testa hanno confermato la loro supremazia prendendo definitivamente il comando dal sesto giro.

A spuntarla nella volata a due dell’ultimo giro e a vincere la velocissima 19^ Corri Trieste è stato Dickson Simba Nyakundi in 28’47”. Per il keniano è il terzo successo in tre settimane, ha vinto Piacenza Half Marathon l’8 maggio, la Stramilano domenica scorsa 15 maggio e oggi ha firmato la miglior prestazione su suolo italiano sulla distanza 10k road omologata. Niakundi si è imposto di 8” su Wambua che ha chiuso in 28’55” a sua volta seguito da Maritim in 29’11”.

Quarto posto e primo degli italiani in 29’15” Yassine El Fathaoui: “Dopo il 2h10’22” della maratona di Parigi mi sto preparando per la maratona dei Campionati Europei. Sono abbastanza soddisfatto anche se si poteva fare meglio anche se è stata una gara molto tattica con i ragazzi africani su questi otto giri”.

Solo sesto il campione uscente Irabaruta che ha terminato in 29’36”, probabilmente sta ancora recuperando dopo l’ottimo tempo di 2h07’13” alla maratona di Zurigo in Aprile. Piazza d’onore del podio italiano all’atleta di casa Simone Spessot (Promorun) in 35’27” e Roberto Greco (ASD Free Runners Trieste) in 35’43”.

GARA FEMMINILE - Gara femminile che ha visto subito l’azzurra Federica Bevilacqua (Trieste Atletica) accumulare un vantaggio di qualche secondo su Chiara Pianeta (KM Sport) ad ogni intermedio per poi tagliare il traguardo per prima in 36’14” con 90” di vantaggio sulla Pianeta capace di chiudere la gara in 37’43”. Più staccata Elisa Turolo (Sportiamo) che ha concluso le sue fatiche in 40’17” conquistando il terzo gradino del podio.

La piazza ha acclamato l’arrivo del 77enne calabrese Franco Armieri (Marathon Cosenza) al traguardo in 58’46” mentre ha chiuso la manifestazione Simonetta Masaro (Gruppo Marciatori Gorizia) in 1h08’52”.

“E’ una grande emozione coronare tanto lavoro con questo risultato, un vanto per la Corri Trieste aver avuto tanti atleti di grande calibro che si sono sfidati fino all’ultima goccia di sudore fino a far segnare la miglior prestazione 2022 su suolo italiano nei 10 km su strada”, ha detto la Presidente di ASD Promorun Silvia Gianardi.