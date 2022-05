A Roma si torna a correre l'AlbaRace mercoledì 8 giugno alle 5.30

L’ALBA - Ancora aperte le iscrizioni, ma solo fino al 28 maggio, sul sito albarace.it per l’evento organizzato da Italia Marathon Club. Ci si ritrova dalle 4.30, si corre alle 5.30, così come sempre avvenuto si inizierà con il buio ancora della notte per arrivare dolcemente alla luce del giorno. In mezzo, mille sfumature di colori, tanti amici e tanto divertimento. Dopo, solo dopo, con tanta energia in più si andrà in ufficio, in università o si tornerà a casa, ma la giornata non potrà che essere migliore.

PERCORSO - Un percorso all’interno del “Parco del Foro Italico” con passaggio intermedio dentro lo Stadio Pietro Mennea – Marmi e traguardo trionfale sulla pista dello Stadio Olimpico. Circa 6 i chilometri da percorrere in modalità non competitiva, una corsa adatta a tutti e da fare a qualsiasi andatura.

Il premio? Il “classico” ristoro di AlbaRace con cornetto e tè.