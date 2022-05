Scarpe ammortizzate per il tuo running, le migliori 5 (di 10). Quali usare?

In passato note come scarpe running A3, una terminologia che non si usa più. Il sistema di classificazione delle scarpe da running prevede, o meglio prevedeva, 8 categorie: A0 o minimaliste, A1 superleggere, A2 intermedie, A3 neutre, A4 stabili, A5 Trail running, A6 jogging, A7 chiodate o da pista e Sneakers. La A3 in particolare, identifica il tipo di calzature con massimo coefficiente di ammortizzazione, indicate principalmente per runner neutri con passo di corsa medio.

La nomenclatura doveva semplificare l’acquisto agli utenti. Era un po’ come scegliere un’auto: Jeep per il fuoristrada, sportiva per il tempo libero, citycar per tutti i giorni. Questo metodo ormai è quasi scomparso. L’ingegneria dei prodotti si evolve. Le scarpe sono sempre più performanti e versatili, quindi un runner che sceglie l’ammortizzazione non è costretto a rinunciare alla reattività e a una dinamica di corsa fluida.

Le scarpe da running ammortizzate ora sono anche leggere e reattive. Le diverse aziende hanno sviluppato proprie categorie, e più modelli per ognuna di esse. Nuovi materiali tecnologici e adattivi che hanno reso obsoleta la definizione di scarpe da running A3.

Scegliere una scarpa da corsa comoda, ammortizzata e protettiva è la scelta di moltissimi runner. La scelta sul mercato è vasta e sono tanti i modelli tra cui scegliere. I negozi LBM hanno quindi testato e selezionato per voi le 10 migliori scarpe da corsa ammortizzate del 2022. Ecco le prime 5:

New Balance 1080

Pensata per chi vuole macinare chilometri con il massimo comfort e supporto per il piede. Grazie all’intersuola Fresh Foam X Le New Balance 1080 offre una calzata morbida, ideale per i lunghi a passo lento.