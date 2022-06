Cortina Dobbiaco Run, la gara da non mancare. 30km sulla vecchia ferrovia tra le Dolomiti

CORTINA (BL) - Venerdì sera si è disputata la Spring Night Run , gara in notturna partita a pochi metri dal Lago di Landro dove concorrenti, muniti di lampada frontale, hanno percorso gli ultimi undici chilometri della Cortina-Dobbiaco Run. Dopo la partenza ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo, gli atleti sono passati sulle sponde del Lago di Dobbiaco per volare verso la dirittura d’arrivo posta all’interno del Parco del Grand Hotel.? Per quanto riguarda la competizione maschile è stato l’atleta di casa, Markus Rehmann , a vincere con il tempo di 35:14’’ davanti a Hannes Nocker, secondo con 37 secondi di ritardo e Christian Lang, terzo con il tempo di 36:05’’. In quarta e quinta posizione si sono classificati rispettivamente Nicola Zanotel e Marco De Meo.

Il programma per la giornata di sabato prevede alle ore 11, spazio la Kids’ Run. Centinaia di bimbi e ragazzi gareggeranno lungo il percorso disegnato all’ interno del Parco Grand Hotel dove si svolgeranno anche le premiazioni. Nel pomeriggio la macchina organizzativa si sposterà a Cortina d’Ampezzo per la prima edizione del “My1stMile Cortina”. “Il Mio primo Miglio” sarà riservato alle categorie Cadetti, Allievi e Juniores della Fidal. La partenza della prima categoria è fissata per le 16. Il percorso si svilupperà tra il Corso Italia e lo Stadio Olimpico del Ghiaccio.

TOP RUNNER - Per quanto riguarda la 22ª edizione saranno circa 2200 gli atleti, provenienti da tutta Italia, che affronteranno i trenta chilometri della la vecchia ferrovia che univa Cortina d’Ampezzo con Dobbiaco. ?Il via scatterà alle ore 9 da Corso Italia, proprio sotto il campanile di Cortina d’Ampezzo. Tra i top runner in prima fila troveremo il plurivincitore (cinque vittorie nel suo palmares) e fedelissimo della gara, Said Boudalia. Con lui per salire sul gradino più altro del podio ci saranno Hermann Achmüller, maratoneta passato alle 100k, Markus Ploner quarto sul traguardo lo scorso anno e Robert Kiplangat Yegon. Altri atleti correranno per entrare nella top10 come Hannes Runger, Fabian Fronthaler, Momo El Kasmi, Rok Puhar. Occhi puntati però sul fuori classe keniano Joel Kipkenei Melly che può vantare un personale sulla mezzamaratona di 1:02:25.

Tra le donne da segnalare la presenza di Sara Brogiato, atleta azzurra con un personale sulla mezzamaratona di 1:12:44, di Agnes Tschurtschenthaler, atleta di Dobbiaco, e di Charlotte Firth.

PERCORSO - La bellezza della Cortina Dobbiaco Run si percepirà sin dai primi metri, lasciate alle spalle le case di Cortina si inizierà a salire verso i 1530 metri di quota del Passo Cimabanche, una salita non difficile, ma che dovrà essere interpretata nella giusta maniera. In questo primo tratto il panorama delle Tofane e del Cristallo con i suggestivi passaggi all’interno delle vecchie gallerie, lascerà spazio alle Tre Cime di Lavaredo che si faranno notare appenda dopo il Lago di Landro.

Continuando la discesa si incontrerà un altro piccolo gioiello, il lago alpino di Dobbiaco che annuncerà gli ultimi due chilometri al traguardo. L’arrivo sarà all’interno del bellissimo Parco del Grand Hotel dove ci sarà anche il Green Village, divenuto in questi ultimi anni un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati della corsa