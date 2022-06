AlbaRace, al via mercoledì 8 giugno l'unica corsa all'alba della Capitale

Un evento attesissimo dai runner, dopo tre anni di assenza a causa del Covid-19, un appuntamento tradizionale per via delle sue undici edizioni. Le iscrizioni sono andate oltre le aspettative considerato il periodo attuale dell’organizzazione di eventi di running in Italia, ancora in fase di stabilizzazione a causa della crisi degli ultimi anni.

Il percorso è di oltre 6 km con partenza alle ore 5.30 (mattina) in via Costantino Nigra, adiacente lo Stadio Pietro Mennea (Marmi), full immersion nelle strade del Parco del Foro Italico e gran finale all’interno dello Stadio Olimpico entrando dal leggendario “tunnel maratona”. AlbaRace è una corsa non competitiva, quindi veramente alla portata di tutti e per tutte le andature

Un evento in totale assenza di traffico veicolare, in direzione della piena sostenibilità ambientale.

Al termine della corsa è prevista, per tutti quelli che tagliano il traguardo, la “classica” colazione/ristoro con cornetto e tè.

Tra i vip ai nastri di partenza con il pettorale numero 1 il Presidente della Fidal Stefano Mei e la nota cantante e atleta paralimpica Annalisa Minetti.

L’organizzazione è a cura di Italia Marathon Club con la gestione tecnica di Romaratona srl. Partner istituzionali: Fidal, Sport e Salute, Regione Lazio, Roma Capitale Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.

Percorso:

- Via Costantino Nigra (Partenza)

- Piazza Lauro de Bosis

- Via Franchetti

- Viale delle Olimpiadi

- Centrale Tennis

- Via dei Gladiatori

- Lato esterno Stadio Olimpico

- Piazza Pietro Dodi

- Via Costantino Nigra

- Lato esterno Stadio Pietro Mennea (Marmi)

- Giro pista Stadio Pietro Mennea (Marmi)

- Piazza del Foro Italico

- Via del Giavellotto

- Largo Giacomo De Martino

- Via delle Olimpiadi

- Deviazione altezza Centrale Tennis

- Via dei Gladiatori

- Via della Pallacanestro

- "Tunnel Ingresso Maratona" Stadio Olimpico

- Stadio Olimpico metà giro pista fino a partenza dei 200 metri lato Tribuna Tevere

- Stadio Olimpico metà giro pista direzione lato Tribuna Monte Mario (Arrivo)