42° Golden Gala, riflettori su Crippa, c'è ma non basta

ROMA - Giovedì 9 giugno l'atletica ha dato spettacolo con il 42° Golden Gala "Pietro Mennea" dallo Stadio Olimpico di Roma. In gara gli ori olimpici Gianmarco Tamberi e Massimo Stano oltre a Marcell Jacobs e Antonella Palmisano, questi ultimi due non in gara perché in fase di recupero da un infortunio.

La vittoria del dal keniano Nicholas Kipkorir Kimeli con 12:46.33 vale anche la settima prestazione mondiale all-time oltre alla migliore dell'anno e al primato della manifestazione. Otto atleti entro i tredici minuti, un treno al quale Yeman Crippa (Fiamme Oro) si è accodato con l'obiettivo di sgretolare il suo stesso record italiano e nel contempo centrare l'obiettivo di scendere per la prima volta sotto il muro dei 13 minuti, crono al quale nessu italiano mai è riuscito ad arrivare. L'appuntamento con il sub 13 minuti è ancora rimandato.



Obiettivo non centrato per Yeman che ha chiuso in undicesima posizione in 13:04.95, una grande gara comunque e tempo che vale la seconda miglior prestazione italiana di sempre. E' mancato quel guizzo a cui il trentino ci ha abituati, probabilmente a digiuno di gare da qualche tempo ma sicuramente un tassello importante per la partecipazione al meeting di Parigi della prossima settimana dove potrebbe centrare l'obiettivo.

Questo il commento dell'azzurro Yeman Crippa: “Non mi nascondo, ero venuto qui per correre sotto i 13 minuti, ma 13:04 è comunque un buon tempo e una tappa per crescere ancora. La fatica non è mai sprecata”.