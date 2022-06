Dickson Simba Nyakundi è l'imbattibile della BMW Jesolo Moonlight Half Marathon

VENEZIA - E’ il Kenya a dominare l’11^ BMW Jesolo Moonlight Half Marathon , in una serata piuttosto calda ma ventilata, con le vittorie di Dickson Simba Nyakundi che ha messo a segno la terza vittoria consecutiva quest'anno sulla distanza, dopo la Placentia Half Marathon e la Stramilano, vincendo in 1h02’15”, e di Wanjir Catherina Njihia che si è imposta in campo femminile in 1h16’14".

FORZA AZZURRI - Secondo posto per l’azzurro Eyob Faniel (1h04’14”)arrivato sul litorale veneziano direttamente dal Kenya dopo uno stage di allenamento in altura, durante il quale ha persino contratto il Covid: “Sono contento della gara perché mi ha fatto capire cosa mi manca e su cosa devo ancora lavorare in vista della preparazione per la maratona degli Europei di Monaco in programma il giorno di ferragosto. Ho patito un po' il caldo, ma anche questo serve ad abituarmi in vista dell’appuntamento continentale. E’ sempre bello correre a Jesolo, da dove tutto è iniziato 7 anni fa.”

Completa il podio il keniano Mathew Samperu (1h04’58") mentre quarto posto per l’altro maratoneta azzurro in gara Yassine El Fathaoui che ha chiuso la sua prova in 1h05’07".

GRA FEMMINILE - Podio tutto keniano, invece, in campo femminile dove ad avere la meglio è stata Wanjir Catherina Njihia che ha corso in 1h16’14”, giungendo davanti a Ziporah Wanjiru Kingori (1h17’05”) e Brigid Jelimo Kabergei 1h20’38”. Prima delle italiane, Loretta Bettin dell’Atletica Paratico che è giunta quinta correndo in 1h22’11”. “E’ stata una bella gara, ho avuto ottime sensazioni e il clima era adatto a me. Sono felice di questa vittoria.” - così la vincitrice Wanjir Catherina Njihia al traguardo.