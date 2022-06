Provato per voi, nuovo Garmin Forerunner 255

Garmin Forerunner 255 si presenta in due misure per vestire tutti i tipi di polsi, e in due versioni - con o senza musica - per un totale di 8 modelli dedicati a chi sceglie la corsa come stile di vita o per competere nelle gare più prestigiose. La batteria è stata migliorata per arrivare fino a 30 ore con GPS acceso e fino a 14 giorni in modalità smartwatch.

Il nuovo 255 è più accurato nella ricezione satellitare grazie al sistema multi-band, utile soprattutto per chi corre in città o boschi, e la rilevazione delle metriche fisiologiche e cardiaca di 4^ generazione. La serie 255/255 Music offre piani di allenamento gratuiti Garmin Coach e un’ampia gamma di attività sportive tra cui il nuovo profilo triathlon o i combinati per chi ama la corsa e non solo oppure deve recuperare da un infortunio con allenamenti di nuoto (piscina o acque libere) e di bici.

Serie Forerunner 955 e 955 Solar: le novità dello smartwatch progettato per i triatleti

I nuovi Garmin Forerunner 955 e 955 Solar acquisiscono la doppia modalità di interazione grazie alla combinazione tra i tradizionali e apprezzati pulsanti che si affiancano all’innovativo schermo touch, che ospita anche la ricarica solare sulla versione Solar per aumentare la durata della batteria fino a 49 ore in modalità GPS. Con il nuovo sistema multi-band GPS e la cartografia integrata a colori, è possibile tenere traccia del percorso in tutta sicurezza e con una precisione mai vista prima.

Nuove funzioni

Insieme alle amate funzioni Training Status e Training Load, Forerunner 255/255 Music offre il nuovo dato dell’Acute Load che, attraverso un grafico, fornisce l'intervallo ottimale entro cui posizionarsi per mantenere la miglior forma fisica in vista di un Personal Best da superare, oltre a HRV Status che traccia la variabilità della frequenza cardiaca mentre si dorme, offrendo una fotografia ancora più dettagliata del benessere generale misurato in millisecondi.

L’innovativo Widget gara riunisce in un’unica schermata tutte le informazioni sulla preparazione di una competizione, come previsione di performance, meteo del giorno e conto alla rovescia.

Sulla serie Forerunner 955 è presente anche la funzione Training Readiness che offre indicazioni in merito a quanto si possa spingere nel prossimo allenamento.

Tra le funzioni più innovative si colloca certamente Real-Time Stamina che utilizza i dati per conoscere il serbatoio energetico e gestire lo sforzo evitando un sovraccarico in allenamento. Forerunner 955, così come Forerunner 255, presenta inoltre Running Power che permette di ottenere una misurazione continua della potenza di corsa direttamente al polso quando lo strumento è associato alla fascia cardio HRM-Pro™ o al Running Dynamics Pod. Sempre sulla serie 955, è ancora più semplice portare le proprie performance a un livello superiore sincronizzando automaticamente gli allenamenti indoor e outdoor da Garmin Connect™, dall'app di allenamento Tacx e da altre piattaforme di terze parti.



Al polso nella quotidianità

Le migliorate funzionalità wellness delle due innovative serie consentono di vedere ogni giorno il report mattutino, una fotografia dettagliata della salute con i dati di sonno, ossigenazione del sangue, Body Battery e stato dell’HRV1.

Progettate per essere indossate tutto il giorno, includono inoltre funzioni avanzate per la salute e il benessere. Il Pulse Ox sul polso monitora i livelli di saturazione dell'ossigeno nel sangue, fornendo un quadro più chiaro del sonno e dell'acclimatamento all'altitudine.

Inoltre, confermato sul modello 955 e per la prima volta sulla serie 255, il sistema di pagamento contactless Garmin Pay2 rende l’orologio compagno indispensabile non solo durante l’attività fisica ma anche nella quotidianità, dalla cena al ristorante alla spesa prima di tornare a casa, senza mai dover estrarre portafogli o smartphone dalla tasca o dalla borsa.

La serie Forerunner 255 Music consente ora di inserire fino a 500 brani musicali (2000 per la serie 955) direttamente nella memoria dell’orologio oppure di ascoltare le playlist di Spotify®, Amazon Music e Deezer (potrebbe essere necessario un piano di abbonamento) attraverso delle cuffie wireless Bluetooth® (vendute separatamente).

Le funzioni di sicurezza e tracciamento garantiscono la tranquillità durante l'allenamento inviando la posizione in tempo reale dell'atleta ai contatti di emergenza prescelti o un messaggio automatico in caso di incidente. Mentre si pedala indoor invece, è possibile controllare uno smart trainer Tacx® tramite la tecnologia ANT+® direttamente dall'orologio per la simulazione del percorso, il cambio automatico della resistenza e i suggerimenti per il training quando si utilizzano corsi o allenamenti.

1 I dati e le informazioni forniti da questi dispositivi sono intesi come una stima approssimativa dell'attività e delle metriche tracciate, ma potrebbero non essere precisamente accurati.

2 Verificare i Paesi attualmente supportati, la rete di pagamento e le informazioni sulla compatibilità degli istituti bancari.