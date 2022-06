Correre a giugno: i trail nella natura, fresco e amore per la montagna

LE GARE – Si è appena svolto il Dolomiti Extreme Trail del 10-12 giugno che ha messo sotto i riflettori le bellezze della Val di Zoldo in Trentino, un luogo lontano dal turismo di massa che ha potuto conservare intatto il fascino selvaggio della montagna e dei suoi antichi sentieri, offrendo così un trail puro attraverso boschi incontaminati, incomparabili formazioni rocciose e vasti ghiaioni sotto lo sguardo delle Dolomiti dichiarate patrimonio mondiale dell'umanità dall' UNESCO. Distanze per tutti, 103K - 72K - 55K - 22K - 11K e la mini per i più piccoli.

In parallelo è andato in scena il Trail Oasi Zegna del 12 giugno, nato dalla voglia di far conoscere l'alta Valsessera in Piemonte con i suoi paesaggi sul Monte Rosa, sul Monviso e la Pianura Padana, i suoi alpeggi e i sentieri lungo una valle incontaminata e giunto alla 11^ edizione. Tre percorsi, 60, 30 o 16 km.

Sabato 18 giugno sarà la volta di Livigno Skymarathon 34 km e Livigno Sky Trail 17 km, i due eventi podistici disegnati sulle vette di confine tra Italia e Svizzera definite “Il Piccolo Tibet”, una delle icone dello skyrunning moderno. Il percorso si svolge per lunghi tratti in ambiente selvaggio con passaggi in cresta esposti anche se parzialmente attrezzati, la Livigno Skymarathon è una delle super classiche più attese dai “corridori del cielo” per la sua tecnicità e i suoi scenari mozzafiato che regalano emozioni a fil di cielo.

Torna a far puntare i riflettori sulle montagne di Cortina d’Ampezzo, nel cuore delle Dolomiti una manifestazione di riferimento assoluto nel calendario degli eventi dedicati alla corsa in natura, la Lavaredo Ultra Trail by UTMB® 120 km affiancata da UltraDolomites 80 km, Cortina trail (10a edizione) 48 km e Cortina Sky Race 20 km che aprirà questa serie di gare dal 23 al 25 giugno.