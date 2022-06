Atleticom We Run Rome By Night: “E’ nato un nuovo evento, facciamo turismo esperienziale”. Si corre sabato 18 giugno

ROMA - “Amo dire che questa Atleticom We Run Rome By Night è un nuovo inizio, una nuova opportunità che la pandemia da Covid19 ci ha lasciato”, parole di Camillo Franchi Scarselli , amministratore delegato di Atleticom, a capo dell’evento che si terrà questo sabato sera 18 giugno a Roma.

Una corsa su strada competitiva sulla distanza di 10Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 6Km che consentirà agli atleti di attraversare alcuni dei luoghi più belli e affascinanti della Capitale: piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, e appunto via dei Fori Imperiali e il Colosseo.

Non una Special Edition di recupero dopo lo smacco di vedersi annullato l’evento da parte delle autorità cittadine per ragioni di sicurezza sanitaria per via della pandemia che ancora infieriva nelle nostre vite. Accadde la sera prima della gara prevista come sempre il 31 dicembre, ma gli organizzatori hanno già voltato pagina: “Sarà un qualcosa che rimarrà molto probabilmente anche negli anni prossimi, faremo due Atleticom We Run Rome, giugno e 31 dicembre” continua Franchi Scarselli.