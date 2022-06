Run Rome The Marathon, aperte iscrizioni staffetta Run4Rome e stracittadina Fun Run

ROMA – Nove mesi al via, 270 giorni, Run Rome The Marathon e tutta Roma saranno pronti il prossimo 19 marzo 2023 a incitare, tifare, gioire ed emozionarsi per gli oltre 20mila runner che correranno o cammineranno tra Colosseo, Fori Imperiali, Circo Massimo, San Pietro e il Vaticano, Castel Sant’Angelo, i piacevoli chilometri sul Lungotevere, piazza di Spagna, piazza Navona e tanti altri luoghi unici al mondo. Nessuna maratona al mondo ha un percorso così.

ISCRIZIONI APERTE - Run Rome The Marathon è per tutti, ancora una volta e lo sarà sempre di più. Sì certo la maratona con la sua ufficiale distanza di 42,195km ma già aperte le iscrizioni anche alla staffetta solidale Run4Rome e alla stracittadina Fun Run. Roma come sempre sarà l’evento sportivo più partecipato d’Italia. LA STAFFETTA – Nella Relay Run4Rome, è la squadra che conta. Una squadra capace di fare risultato, di vincere, di portare a termine con 4 persone la maratona e fare anche del bene perché l’anima di della Run4Rome è fortemente solidale. Per definire la Run4Rome bastano 5 parole: solidarietà, libertà, amicizia, benessere, spirito di squadra. Quali le novità 2023? Le squadre già formate possono decidere di iscriversi tramite una delle charity aderenti al progetto oppure direttamente dalla pagina iscrizioni della manifestazione. La seconda importante novità è che anche i singoli possono iscriversi, nella loro quota d’iscrizione è già compresa anche la donazione. Chi non ha una squadra ma vuole partecipare può registrarsi e l’organizzazione provvederà a trovargli tre compagni di squadra che formeranno un nuovo team e nuove amicizie. Staffetta Run4Rome, semplicemente il percorso di 42,195km della maratona diviso in 4 frazioni, nell’insieme l’obiettivo di ogni team è certamente il traguardo, ma correrla significa anche far del bene a se stessi e far del bene agli altri sentendosi veri maratoneti, vivere grandi e forti emozioni anche perché più di sempre vi sarà tanto tifo e musica lungo il percorso e nei punti di cambio. Relay Run4Rome è sostenere le Organizzazioni No Profit che aderiscono al progetto e credere tutti insieme, facendo squadra, ad un progetto etico, sociale, concreto.