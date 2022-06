Sventola la bandiera spagnola su Cortina Skyrace e Cortina Trail

Cortina d’Ampezzo (Belluno), 23 giugno 2022 – Parla spagnolo Cortina Skyrace , la gara inaugurale del ricco programma 2022 della La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB®, l’ appuntamento italiano delle UTMB® World Series, il nuovo circuito che unisce a le più celebri gare ultra a livello internazionale. La gara, andata in scena nella serata di giovedì 23 giugno, ha visto confrontarsi 426 concorrenti: per loro, una fatica lunga 20 chilometri, con partenza e arrivo in Corso Italia a Cortina d’Ampezzo. Mille i metri di dislivello. A vincere è stato l’iberico Antonio Martinez Perez con il tempo, record, di 1h29’21”, oltre tre minuti meno del connazionale Alex Garcia Carillo che nel 2021 aveva fermato le lancette del cronometro sul tempo di 1h32’33”. Al secondo posto, staccato di una trentina di secondi (1h29’54” il riscontro cronometrico), il lombardo Luca Del Pero che aveva guidato la prima parte di gara fino a Forcella Zumeles, “tetto” della prova con i suoi 2.072 metri di altitudine. A completare il podio un altro atleta lombardo, Lorenzo Beltrami (1h33’13”).

Al femminile, la gara ha visto il dominio della valtellinese, più volte sui podi iridati della Coppa del mondo di corsa in montagna. 1h52’13” il tempo fatto registrare dalla vincitrice. Con lei sul podio la francese Lucille Germain (1h58’40”) e la bellunese Sara Mazzucco (2h04’21”).

La Spagna è grandissima protagonista anche nella seconda giornata del programma della La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB®, evento di 48 chilometri, con 2.600 metri di dislivello positivo. 1600 i concorrenti partiti alle 8 in punto del mattino di venerdì 24 giugno dal centralissimo Corso Italia. A mettere tutti d’accordo è stato lo spagnolo Pere Rullan in 4h27’43”. Un atleta spagnolo anche sul secondo gradino del podio: Miguel Arsenio, staccato di 2’14” dal vincitore. Grazie a un finale in rimonta, è riuscito ad agguantare la terza posizione Daniel Jung, altoatesino di Naturno, che ha completato la propria fatica in 4h36’59”. Rimane giù dal podio per appena una ventina di secondi, invece, Diego Angella, terzo fino a tre chilometri dalla linea d’arrivo.

Dominio di Patricia Pineda nella gara in rosa: la ragazza spagnola ha vinto stabilendo il nuovo record del tracciato: 4h59’17” il riscontro cronometrico dell’atleta iberica che ha preceduto l’italiana Pina Deiana (5h29’02”), all’esordio su una distanza così lunga, e la ceca Tereza Kubikova.

Nella tarda serata, alle 23, il via alla Lavaredo Ultra Trail, l’evento più atteso del programma con i suoi 120 chilometri di sviluppo e 5.800 metri di dislivello.