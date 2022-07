Corsa e vacanza? I running camp mettono d'accordo tutti e migliorano la performance

Estate e running non è un binomio semplice, correre con il caldo può essere debilitante e allo stesso tempo far nascere un senso di frustrazione a causa dell’impossibilità di mantenere i propri ritmi di allenamento. Un vero peccato, considerando che il maggior numero di ore di luce e la possibilità di stare all’aria aperta consentirebbero di allenarsi con maggiore frequenza ma anche più volentieri.

Sempre di più i runner si tuffano nei tecnicismi della corsa, puntano a migliorare le proprie prestazioni, programmano per tempo gli obiettivi annuali e approfittano delle vacanze estive per correre in compagnia nei running camp in alta montagna, dove possono beneficiare di un clima più fresco e degli effetti dell’altura.

I RUNNING CAMP – In Italia sono tantissime le opportunità di aggregarsi ad un gruppo guidato da un allenatore professionista in aree naturali dove è possibile conciliare diversi tipi di allenamento con esigenze familiari e allo stesso tempo vivere una vera e propria vacanza. Protagonisti indiscussi gli altopiani, a caccia di fresco, degli effetti dell’altura e di terreni misti, asfalto e sentieri per tutti i gusti. Gli altri protagonisti sono gli allenatori, spesso nomi altisonanti, impegnati in un fitto programma che ha il compito di educare i runner a trarre il massimo beneficio dalla corsa a partire dalla corretta tecnica e passando per l’integrazione con allenamenti incrociati, un aspetto molto spesso carente nella maggior parte dei runner. IGNAZIO ANTONACCI – Coach professionista e titolare di RunningZen, Antonacci offre l’opportunità di Running Camp a Iten, Kenya, nella patria dei campioni, e a Livigno nella settimana che termina con la Stralivigno, obiettivo finale per i partecipanti allo stage. In parallelo si svolge il camp per i triatleti, impegnati in più di un allenamento nel corso della giornata unendo quindi anche nuoto e ciclismo. EGON ZUGGAL E RUDI BRUNNER – Entrambi coach professionisti, sono a disposizione di chi voglia svolgere il Running Camp all’interno del Running Park dell’Alpe di Siusi, costituito da 27 tracciati circolari ben bilanciati e segnalati con distanze e difficoltà differenti con una lunghezza totale pari a 240 km, dove ogni podista può trovare il suo percorso ideale. Il camp si svolge nella settimana che termina con la mezza maratona dell’Alpe di Siusi, una gara emozionante che completa il percorso di allenamento della settimana.