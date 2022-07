K42 Adventure Series, protagonista della tappa italiana sul Terminillo anche l'argentino Diego Simon

Al via della tappa italiana della KSeries Adventure Marathon alcuni “nomi” della corsa in montagna: Diego Simon, specialista argentino di trail running e i campioni di casa Raffaella Tempesta e Giuseppe Bigioni. La gara è valida anche come Campionato nazionale AICS di trail running. In palio il biglietto per la K42 Canarias.

Rieti - La K42 Series Adventure Marathon, il più famoso circuito internazionale di maratone off-road che ogni anno anima alcuni dei luoghi più incontaminati al mondo, torna sul Terminillo, tra i sentieri immersi nella natura selvaggia che abita il territorio: qui dall’8 al 10 luglio si sfideranno alcuni tra i trail runner più forti del mondo: tra questi, per la prima volta sulla montagna laziale, anche il famoso specialista Diego Simon, uno dei big del circuito. Insieme a lui i campionissimi di casa Raffaella Tempesta, vincitrice della K42 nel 2019 e della K15 nel 2021, Riccardo Bigioni, vincitore della K42 nel 2018 e nel 2021, e il toscano Giacomo Forconi, quinto nell’ultima edizione della Lavaredo Ultra Trail. Ai vincitori della gara sarà regalata la partecipazione ad una delle gare spagnole della K42. Italia, Colombia, Spagna, Argentina e Messico: K42 Series Adventure Marathon, il più famoso circuito internazionale di maratone off-road che ogni anno anima alcuni dei luoghi più incontaminati al mondo, torna con l’unica tappa italiana che anche quest’anno darà il via alla stagione che si chiuderà l’11 novembre con la finale di Villa Langostura, in Patagonia. Giunta alla sua quarta edizione sul Terminillo la gara italiana è una delle sei in programma nel 2022 sulla lunga distanza: il percorso, che attraversa uno dei paesaggi suggestivi dell’Appennino, prevede un anello di 45 km e 3310 m D+, con partenza e arrivo a Pian de' Valli a Terminillo. Nel mezzo le difficili salite al Santuario di San Giuseppe e quella finale verso l’aerea cresta Sassetelli, con un dislivello rispettivamente di 700 e 840 metri. Giro di boa nel centro storico medievale di Leonessa, antico borgo in quota. E sono quasi 200 gli atleti attesi al via, molti dei quali arriveranno dall’estero per sfidarsi lungo i tratti impegnativi che attraversano il cuore del comprensorio sciistico reatino. Due le gare in programma: K42, K15 e KKids, dedicata ai più piccoli (11-14 anni). dedicata ai più piccoli (11-14 anni). I vincitori della lunga distanza si aggiudicheranno il biglietto aereo e il pettorale per la gara in Spagna. Da non perdere Tutte le news di Tuttorunning

Tuttosport

