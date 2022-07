Eliud Kipchoge alla Berlin Marathon, tra meta preferita ed ossessione

Il prossimo 25 settembre il campione olimpico Eliud Kipchoge tornerà alla BMW Berlin Marathon a quattro anni dal suo spettacolare record mondiale. Nel 2018, Kipchoge ha vinto la Berlin Marathon al contempo aggiudicandosi il primato mondiale con 2h01’39”. Gli organizzatori della gara hanno annunciato oggi la sua partecipazione, confermando la presenza del più grande maratoneta di tutti i tempi che ritorna non solo come l'uomo più veloce di sempre nella maratona, ma anche come il doppio campione olimpico di maratona, avendo mantenuto il titolo in Giappone lo scorso anno dopo il suo trionfo a Rio nel 2016.