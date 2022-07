Brooks presenta la nitroinfusione, la nuova tecnologia che ammortizza senza togliere energia

Brooks utilizza da sempre le soluzioni più innovative per aiutare i runner a migliorare costantemente la loro esperienza di corsa. L’ultima innovazione si chiama DNA LOFT v3, la tecnologia applicata all’intersuola e realizzata con il processo della nitro-infusione inserita in Glycerin 20, Glycerin GTS 20, Caldera 6 e Hyperion Tempo.

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con un importante fornitore di prodotti chimici - spiega Bryan Bhark, Innovation Development Manager di Brooks - che stava realizzando una schiuma fluida supercritica (SCF) per tappetini da yoga e per parchi giochi. L’obiettivo era di applicarle nell’intersuola delle nostre scarpe da corsa per ottenere le medesime proprietà di leggerezza, alto ritorno di energia, ammortizzazione elevata e grande durevolezza. Posso affermare che siamo il primo marchio del settore a utilizzare il nitro allo stato puro come agente espandente meccanico, insieme al composto brevettato da Brooks per l’intersuola. Il suo utilizzo nel processo di creazione della schiuma supercritica consente di amplificare e ottimizzare al massimo le proprietà fisiche desiderate, come ammortizzazione, ritorno di energia e peso.”

Con il DNA Loft v3 Brooks ha messo a punto le proprietà di ammortizzazione senza sacrificare il peso e il ritorno di energia, garantendo al runner di vivere un’esperienza di corsa fluida, sicura e priva di sforzo. La schiuma, peraltro, essendo una sostanza fluida, consente di adattarsi a superfici diverse, dalla strada al trail, ed è in grado di riprendere molto rapidamente la propria forma originale, consentendo così una corsa agevole. Risulta, inoltre, particolarmente durevole nel corso di gare molto lunghe, poiché la struttura cellulare è totalmente chiusa e omogenea rispetto alle mescole tradizionali. Grazie a questa tecnologia, Glycerin 20, la scarpa più amata di sempre che quest’anno arriva alla ventesima edizione per offrire a tutti i runner la miglior esperienza di corsa possibile in termini di comfort e ammortizzazione. Nella versione con supporto GTS, Glycerin 20 ha tutta l’ammortizzazione della tecnologia DNA LOFT v3 con in più i vantaggi di GuideRails, il sistema di supporto che limita i movimenti in eccesso del runner offrendo un passo stabile e sicuro. Entrambe le Glycerin sono pensate per tutti coloro che prediligono una corsa comoda e fluida.