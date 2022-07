22° Giro del Lago di Resia: sport, festa e atmosfera carica di romanticismo. Si corre sabato 16 luglio

LE GARE – Si preannuncia una giornata climaticamente perfetta quella che farà da cornice alla gara, con il cielo limpido e pochissimo vento e temperature ideali per correre al meglio. I primi a partire alle 13:30 saranno i giovanissimi atleti che prenderanno parte alla Corsa delle Mele, riservata a centinaia di bambini e ragazzi con varie distanze. Partiranno alle 16:57 gli HandBiker e dalle 17:00 gli atleti del Giro del Lago di Resia competitivo seguiti dai non competitivi della Just For Fun e la categoria Nordic Walking.



Poco più di 15 km per compiere il periplo del Lago di Resia. Dopo la partenza in leggera discesa in direzione della diga su un fondo stradale misto asfalto e sterrato, gli atleti si trovano sulla riva opposta dove il percorso diventa a tratti più impegnativo prima di spianare per andare a tagliare il traguardo al cospetto del Campanile sommerso.

L’accoglienza locale entra nel vivo dopo la gara, quando iniziano musica, pasta party e fuochi d’artificio, trasformando il divertimento dello sport in una vera e propria festa.