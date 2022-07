E' da record la maratona dei mondiali di Eugene con l'etiope Tamirat Tola

Doppietta etiope nella maratona maschile, in apertura della terza giornata ai Mondiali di Eugene . Il nuovo campione iridato è Tamirat Tola che trionfa con il notevole crono di 2h05:36 dopo aver piazzato l’attacco decisivo al 34° chilometro. Per il trentenne, già argento a Londra nel 2017, oltre un minuto di vantaggio nei confronti del connazionale Mosinet Geremew (2h06:44), ancora secondo come nell’ultima edizione del 2019 a Doha staccando nel tratto conclusivo il belga Bashir Abdi (2h06:48), bronzo olimpico e primatista europeo, di nuovo al terzo posto per la seconda stagione consecutiva.

È la maratona più veloce di sempre in una rassegna globale: nettamente battuto il primato dei campionati (2:06:54 del keniano Abel Kirui nel 2009), meglio anche del record olimpico (2h06:32). Ma anche il coronamento della carriera per Tola, bronzo olimpico dei 10.000 nel 2016, al terzo successo sulla distanza dei 42,195 chilometri e il più prestigioso dopo quelli ottenuti alle maratone di Dubai 2017 e Amsterdam 2021 dove è sceso a 2h03:39. In una fresca mattinata, con 13 gradi alla partenza e cielo coperto sui tre giri di 14 km tra Eugene e Springfield, il ritmo comincia ad aumentare dopo il decimo chilometro (30:53): si affaccia davanti Shumi Dechasa (Bahrain, poi nono in 2h07:52) poco prima della mezza a cui si arriva con una trentina di atleti nel gruppo principale in 1h04:08. Decisamente più rapida la seconda metà, caratterizzata da un parziale di 28:21 tra 30° e 40° km per il dominatore della gara. Vince l’Etiopia per la seconda edizione di fila, ma non completa la prova il campione uscente Lelisa Desisa, oro nel 2019, che esce di scena intorno al trentesimo chilometro.

Fonte: Fidal