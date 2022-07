Ancora oro per l'Etiopia alla maratona femminile di Eugene. Vittoria di Gebnrselase

È ancora l’Etiopia a vincere nella maratona ai Mondiali di Eugene. Stavolta il successo arriva in quella femminile con Gotytom Gebreslase, protagonista dell’allungo che risolve la sfida a un paio di chilometri dal traguardo per chiudere in 2h18:11 e demolire il record della manifestazione (2h20:57 della britannica Paula Radcliffe nel 2005). Al termine di un duello appassionante la 27enne piega la resistenza della keniana Judith Jeptum Korir, argento in 2h18:20 dopo aver dettato il passo nella fuga di coppia che caratterizza la gara tra il 27° e il 40° chilometro. Bronzo in rimonta per l’israeliana Lonah Chemtai Salpeter, campionessa europea dei 10.000, risalita fino alla terza posizione in 2h20:18. Una corsa veloce, lanciata dall’inizio su ritmi sostenuti, e come al maschile (2h05:36 ieri dell’etiope Tamirat Tola) viene realizzato il miglior tempo di sempre in un evento globale considerando anche le Olimpiadi.