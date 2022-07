Operato per un tumore, ma vuole i mondiali 100km. La storia di Marco Menegardi vincitore 100km Passatore 2019

Ma oggi purtroppo le notizie che arrivano non solo delle migliori, chi ha la vita nuovamente sconvolta è Marco, l’uomo, ancor prima di essere medico o performante ultramaratoneta. Sta combattendo una speciale battaglia e ora sta meglio, è stato operato per asportare un feocromocitoma presso gli Spedali Civili di Bresca il 27 giugno, ma sconforto e paura hanno fatto parte delle sue giornate il mese scorso. Ha scelto di non nascondersi: “Ho deciso scientemente di condividere parte di questa mia problematica oncologica sui social” conferma al nostro contatto. “La precedente malattia oncologica di mia mamma aveva sconvolto la mia vita nella pubertà e nell'adolescenza. Ho cercato anche di imparare anche da quella esperienza per provare a gestire meglio tutta l'emotività di questi difficili periodi e cercare che la vita non mi scappasse continuamente dalla mani travolto dai pensieri negativi”.

Ed ecco allora le sue parole, ricche di emozioni e paure. Il primo post è del 30 giugno scorso: “Quando lo studi al 3° anno di Medicina la parola che ti rimane in mente è incidentaloma surrenalico. Si perché i tumori del surrene spesso non si manifestano se non di dimensioni notevoli. Mentre fai altre indagini per altri motivi li puoi trovare. Quel giorno, dove per tutta una serie di strani motivi, mi trovai ad appoggiarmi una sonda ecografica sull'addome solo per valutarne rapidamente la sua efficacia non pensavo di trovarmi una "palla" di oltre 5cm che si trovava tra il fegato e il mio rene destro. Mi si gelò il sangue perché anche nell' evenienza più benigna so che sarebbe stato un percorso lungo ed impegnativo. La realtà è che avevo paura di non riuscire a reggere fisicamente ed emotivamente tutto che sarei dovuto andare ad affrontare perché la patologia surrenalica è un'entità nosologica estremamente complessa. Effettivamente non c è stato nulla di soft in questi mesi. I macigni sono arrivati di continuo e spesso sono arrivato al limite e ho pianto spesso. Ma devo almeno riconoscermi di avere avuto sempre l'approccio mentale migliore. Da solo non sarebbe stato sufficiente. Ringrazio le persone che con il loro piccolo o grande contributo mi hanno permesso di restare poco al di sotto di quel limite di tolleranza che in alcuni momenti avevo paura di trabordare. Oggi in terza giornata post operatoria riesco già a fare dei piccoli passi da solo. Ci vorrà un po' di pazienza ma mi sono tolto un piccolo grande peso”.