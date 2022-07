Il nuovo percorso della Torino City Marathon, veloce e nel cuore della città

IN GRANDE STILE

Il 6 novembre 2022, ad aprire il serpentone dei maratoneti, guidati dai top runner, sarà un autoveicolo della Jeep. Sinonimo di stile e nello stesso tempo di agilità e velocità su tutti i terreni. Caratteristiche, queste, proprie anche dei runner, pronti a scattare e macinare chilometri contro lo scorrere del cronometro, su ogni percorso e in ogni condizione atmosferica.

Jeep, brand di Stellantis, holding multinazionale produttrice di autoveicoli, è infatti il major sponsor della prossima Torino City Marathon: «È un onore per noi poter dare il benvenuto nella nostra squadra a Jeep. Un marchio importante, che si fonde con la storia della nostra città e del nostro territorio. Il fatto che una realtà come Stellantis abbia deciso di affiancarci conferma ulteriormente il valore del nostro progetto. Un progetto di rinascita, accattivante ed efficace, capace di riportare il grande running nel cuore di Torino. Jeep, tra l’altro, sarà presente, per tutto il week end dell’evento, al Village», dichiara Luca Vergnano, socio fondatore di Team Marathon.

«Siamo entusiasti di sponsorizzare la Torino City Marathon perché i valori cardine del brand Jeep sono affini a quelli del mondo del podismo: penso alla resistenza, alla caparbietà, allo spirito volitivo che impone di muovere sempre un passo in più e di migliorare costantemente. Inoltre, la manifestazione abbina all’aspetto sportivo anche grande attenzione al benessere e alla prevenzione, supportando la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus, e questo è per noi un motivo di ulteriore orgoglio», le parole di Alessandro Grosso, Country Manager Jeep® Italy.

IL PERCORSO

Team Marathon e Torino Road Runners ASD hanno lavorato al percorso della maratona per mesi con un unico obiettivo: consegnare ai runner 42,195 km veloci, come da tradizione, e unici per storia, tra monumenti reali ed edifici più moderni ma altrettanto affascinanti, con partenza e arrivo nel cuore della città.



I progetti su carta e i sopralluoghi hanno dato ragione alle società organizzatrici, che sono riuscite nel loro intento. Il nuovo percorso della maratona toccherà così la Cappella del Guarini, che ha custodito la Sacra Sindone dal 1964 fino agli anni ’90, Palazzo Carignano, che ospiterà il Marathon Village, il Parco del Valentino e la Palazzina di Caccia di Stupinigi, ma anche l’architettonica stazione di Porta Susa, la sede della Fiat Mirafiori e il Motovelodromo “Fausto Coppi”, partenza e arrivo del Campionato Italiano di maratona nel 1932, solo per citarne alcuni.

NON SOLO MARATONA: CITY E JUNIOR

Domenica 6 novembre la distanza regina sarà il piatto forte della giornata, ma non l’unico. Si correrà infatti anche la Torino City Run, 10 chilometri all’interno della città. Si potrà decidere se iscriversi alla competitiva, a cui potranno partecipare i tesserati Fidal o in possesso di runcard, o alla manifestazione ludico-motoria, aperta a tutti, ideale per chi vuole vivere la città in piena sicurezza (il percorso è interamente chiuso al traffico) e godersi una mattinata all’aria aperta.



Per i più piccoli torna la Torino City Junior, dopo due anni di stop dovuto alla pandemia. Per loro la distanza da percorrere sarà di 1 chilometro.

ISCRIZIONI

Per iscriversi alla maratona e alla 10 km basta un click. Il costo dell’iscrizione alla Torino City Marathon è bloccato a 45,00 euro fino al 31 agosto 2022.

IN SUPPORTO ALLA RICERCA

Una parte del ricavato dalle iscrizioni gare sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus. Team Marathon è da sempre al fianco della onlus di Candiolo con l’intento non solo di aiutare in modo pratico la ricerca, ma anche di diffondere il messaggio di quanto ognuno di noi, nel proprio piccolo, possa dare il proprio contributo… anche correndo.