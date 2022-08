Gel-Kayano™ 29, la nuova scarpa ASIS da running energetica perfetta per tutte le distanze

ASICS presenta oggi la scarpa da corsa GEL-KAYANO™ 29 . Tra i modelli più iconici del brand giapponese, questa running shoe è stata migliorata per ricreare una stabilità d’eccellenza e offrire un’esperienza di corsa più energizzante. Attraverso le tecnologie all’avanguardia di ASICS, l’ultima GEL-KAYANO 29 è circa 10g più leggera 1 del modello precedente. Inoltre, grazie all’ammortizzazione offerta da FF BLAST™ PLUS nello strato superiore della suola, la scarpa garantisce un’attività coinvolgente a ogni passo.

Tra le novità, l’intersuola incorpora la tecnologia LITETRUSS™ sulla parte mediale del piede, migliorando ancor di più la stabilità ed il comfort. L'antitorsione in plastica viene sostituito da questa nuova tecnologia in schiuma rigida che aiuta a evitare che il piede dell'atleta si sposti troppo verso l'interno durante la falcata, assicurando protezione durante i lunghi allenamenti e le maratone. La scarpa presenta inoltre un contrafforte interno con un supporto aggiuntivo esterno in TPU in grado stabilizzare l'atterraggio tallonare, proteggendo il nostro runner.

La tomaia in maglia elastica garantisce traspirabilità e una calzata comoda. La nuova GEL-KAYANO™ ha permesso di ridurre gli strati utilizzati nei modelli precedenti.

Linda van Aken, VP Running & SportStyle di ASICS EMEA afferma: “Siamo molto orgogliosi di GEL-KAYANO™, una scarpa che è conosciuta per essere una proposta all'avanguardia e in grado di offrire stabilità durante la corsa. Grazie all’impegno di tutto il team ASICS continuiamo a migliorare questo fantastico prodotto. Il nostro obiettivo è aiutare tutti a sperimentare il potere edificante che lo sport ha su corpo e mente, e GEL-KAYANO™ 29 è un alleato fondamentale per supportare qualsiasi running routine. Questa scarpa offre un'esperienza di corsa energizzante, ed è progettata per aiutare tutti a raggiungere un’Anima Sana In Corpore Sano.”