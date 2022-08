Maratona dei Campionati Europei a Ferragosto: gli azzurri sono tra i favoriti?

Ecco le preview delle gare che si svolgeranno per la maratona su un circuito di dieci chilometri da ripetere quattro volte, anticipato da un primo giro breve di 2,195 km.

UOMINI - Una delle gare dell'Europeo con al via entrambi gli ultimi due a vincere l'oro, in questo caso il belga Koen Naert e l'azzurro Daniele Meucci, campione d'Europa a Zurigo prima del podio di Berlino conquistato da Yassine Rachik con il bronzo. Ed è anche una delle più difficili da decifrare. Italia con Iliass Aouani autore di un eccellente esordio sulla distanza (2h08:34), Spagna con l'ultra40enne Lamdassem e Ben Daoud, Israele con la coppia di atleti nati in Etiopia Maru Teferi e Girmaw Amare. L'Italia comanda il medagliere con cinque ori (Meucci, due Baldini e due Bordin andando a ritroso), assieme alla Finlandia, con le prime quattro aggiudicate prima del 1960 e l'ultima, guarda un po', a Monaco, ma stavolta senza alcun atleta iscritto.

Azzurri in gara: Iliass Aouani (Fiamme Azzurre), René Cuneaz (Cus Pro Patria Milano), Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro), Stefano La Rosa (Carabinieri), Daniele Meucci (Esercito).

DONNE - Se vogliamo, l'identificazione delle favorite è ancora più difficile che per la 42 km maschile. La rivelazione olandese Nienke Brinkman è l'atleta con il miglior accredito, sotto i riflettori anche l'esperienza delle varie McCormack, Moreira e Schlumpf per un bell'Europeo, così come vogliono farsi onore sulle strade di casa le tedesche.

Italia con la campionessa europea 2010 Anna Incerti e la numero uno azzurra Giovanna Epis, a otto anni dall'argento di Valeria Straneo a Zurigo, e a vent'anni dal titolo di Maria Guida proprio in Baviera.

Azzurre in gara: Giovanna Epis (Carabinieri), Anna Incerti (Assindustria Sport).

TV - Una settimana di gare sui canali Rai, tra dirette tv e streaming web, per i Campionati Europei di atletica a Monaco di Baviera, da lunedì 15 a domenica 21 agosto. Per tutta la durata della manifestazione la rete dedicata alla prima serata, con la maggior parte delle finali in programma, sarà Rai 2. Le sessioni mattutine verranno trasmesse su RaiSport, che diventerà anche il canale di riferimento all’inizio della serata oltre a Rai 2, ma il palinsesto dipenderà come di consueto dall’alternanza con gli altri sport inseriti nella rassegna continentale. Per tutte le sessioni serali è prevista anche la diretta integrale in streaming sul canale RaiPlay.