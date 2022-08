Giorgio Calcaterra, 10 maratone in 10 giorni in 31 ore: “Ne vale la pena”

Correre 10 maratone in 10 giorni? Certo che è possibile, soprattutto per un ultramaratoneta come Giorgio Calcaterra. Lui ma non solo lui, come ormai da diversi anni il ritrovo sulle rive del Lago d’Orta in Piemonte raduna decine di ultramaratoneti. Calcaterra ai fini della classifica è risultato secondo.

Vittoria finale per l’inglese Adam “Tango” Holland, che ha completato in 2h55’43” la sua decima e ultima fatica mettendo così il sigillo sulla vittoria finale della Orta 10 in 10, la serie di dieci maratone in dieci giorni consecutivi organizzata dal Club Super Marathon Italia presso il Lido di Gozzano.

Il campione britannico di endurance ha concluso quella che è stata una lunga marcia trionfale, cominciata lo scorso 6 agosto, infilando un filotto di prestazioni tutte sotto il muro delle tre ore. Il suo tempo complessivo, sommando i crono delle dieci giornate di gare, è stato di 29h15’15”. “Sono molto contento di essere tornato a disputare questa manifestazione per la quarta volta e di essere riuscito a mantenere il mio titolo di campione in carica. Anche se non ho migliorato il mio record sui 10 giorni sono soddisfatto delle mie prestazioni e non vedo l’ora di tornare qui anche l’anno prossimo”.

Al secondo posto della classifica generale il romano Giorgio Calcaterra, vero e proprio guru italiano delle lunghe distanze, capace di laurearsi tre volte campione del mondo e tre volte campione d’Europa nella distanza dei 100 km. Re Giorgio, alla sua terza partecipazione alla Orta 10 in 10, ha terminato la sua supercorsa di dieci giorni con un tempo di 31h12’00’’. “È stata un’esperienza fantastica – così Giorgio Calcaterra -, su un percorso molto bello, con una compagnia straordinaria. Correre una maratona giorno è certamente molto impegnativo, ma ne è valsa sicuramente la pena”. Terza piazza per Ezio Burdino in 35h54’04”.

Tra le donne successo nella prova sui 42 chilometri di Sara Pastore, che ha lasciato il secondo gradino del podio generale a Mariateresa Ferragina e il terzo a Chantal Comte.

Questo il ‘diario’ del mitico Giorgio Calcaterra, seguitissimo sui social:

DAY 1 - 2h 56' 54" secondo assoluto. Tanta allegria e tanta voglia di stare insieme. Il viaggio è ancora lungo e la voglia di goderselo c'è. W la corsa e w lo stare insieme. W la Orta 10 in 10!

DAY 2 - Seconda maratona andata, sembrava più fresco ma in realtà ho sentito più umidità e ho faticato un po' di più. Bravissimo Adam che ha tenuto. Io secondo in 2h 58' 34" felicissimo. Splendida giornata

DAY 3 - Riflessioni post 3 maratona della ORTA 10 IN 10 - Sul tempo non ho appunti da farmi, ma ne ho sulla mia gestione. Prima maratona 2h 56", seconda 2h 58". Oggi 3h 09' 15" troppo calo!

Oggi 1h 31" la prima mezza e 1h 38" la seconda, troppa differenza. Non me la prendo più di tanto ma sicuramente non so gestire bene. Comunque domani è un altro giorno e spero di imparare dai miei errori. La speranza è l'ultima a morire. Buon pomeriggio a tutti.

DAY 4 - Quarta maratona conclusa. 3h 13' 51" con passaggio alla mezza in 1h 36' 41" e seconda metà 1h 37' 10". Sono andato ancora più piano di ieri ma almeno sono stato un po' più regolare. Bravissimo Adam @tango5tavy il primo arrivato, che oggi ha concluso la sua duecentesima maratona sotto le 3h. Domani si riparte, non so proprio cosa aspettarmi, sto andando sempre un po' piano. Buon martedì a tutti.

DAY 5 - Quinta maratona finita. Oggi 7 minuti meno di ieri, chissà forse il mio corpo si sta abituando. 3h 06' 45" 1h 32' 31" alla mezza e 1h 34' 17" la seconda parte. Sono contento del mio risultato e ora mi godo un po' il lago dorato. Buon mercoledì a tutti. W la corsa, W la compagnia!

DAY 6 - Sesta maratona di 10 andata. 3h 08' 48". Passaggio alla mezza 1h 36' 21" finalmente negative split. . Questa mattina non mi sentivo al massimo ma poi per fortuna mi sono sciolto. Splendida giornata, un po' più fresca delle altre. Buon giovedì a tutti.

DAY 7 - Ho appena concluso la mia settima maratona della Orta 10 in 10. Oggi ho voluto fare la prima parte di gara più forte, so che non è logico, ma fare i primi km più allegri può essere divertente. Volevo rivedere almeno qualche km sotto i 4'. 1h 27' 24" la prima mezza e ho concluso 3h 01' 51 " . Però oggi sono contento così. Grande @tango5tavy Adam di nuovo e per la sesta volta consecutiva sotto le 3h. 2h 56' 54

DAY 8 - Ottava maratona conclusa. 3h 18' 01" sono partito bene e fino al decimo km stavo facendo un buon tempo, poi una crisi muscolare, intorno al 31 km il mille più lento 6' 10", ho finito come ho potuto e sono comunque contento perché non è mai scontato arrivare. Rimango dubbioso però del motivo per il quale ho avuto una Buon sabato a tutti e complimenti a @tango5tavy per aver corso la sua ottava maratona in 2h 50' 34" e a @sara_past per aver vinto la sua ottava maratona consecutiva.

DAY 9 - Anche la nona è andata! - 1 anzi - 42,195 km. Oggi non stavo proprio un granché. La mia più lenta delle nove 3h 22' 10" non me la sono presa con calma, ho dato tutto quello che avevo ma di più non sono riuscito. Sono contento perché non do mai nulla per scontato e anche se ci ho messo 26 minuti in più rispetto alla prima mi accontento. W la maratona! Buona domenica.

DAY 10 - Orta 10 in 10 conclusa. 2h 55' 56" oltre le mie più rosee aspettative. La più veloce delle 10. Passaggio alla mezza 1h 29' 06" il mio secondo negative split. Un viaggio lungo 10 giorni, sicuramente impegnativo ma anche molto affascinante. W il clubsupermarathonitalia.

L’ORGANIZZATORE - L’ottava edizione della supercorsa sulle rive del Lago d’Orta ha visto il ritorno degli atleti stranieri dopo due anni di stop causa Covid, con presenze da tutta Europa ma anche dall’Australia e persino dall’India.

È inevitabile la grande soddisfazione del presidente del Club Super Marathon Italia, Paolo Francesco Gino, giunto tra l’altro alla cifra tonda del 150º evento organizzato: “L’ottava edizione della Orta 10 in 10 è stata un’occasione per fare sport ma anche per portare turisti sulle rive del lago d’Orta, a Gozzano, in provincia di Novara. I numeri della manifestazione continuano a essere molto importanti. Diamo tutti l’appuntamento per l’anno prossimo, sempre sul Lago d’Orta, nelle stesse date”.

Tra i prossimi impegni del club ci sarà l’organizzazione l’11 settembre della 8 ore del Canavese, dopodiché arriverà il grande appuntamento con il Campionato Italiano di 100 km, in calendario l’8 ottobre al Parco del Valentino di Torino. E visto che da cosa nasce spesso cosa, il Club Super Marathon Italia ha presentato ufficialmente la sua candidatura per ospitare il Campionato Mondiale di 100 km del 2024 sempre a Torino.