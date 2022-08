L’oro europeo di Yeman Crippa è nato a Napoli City Half Marathon

Verde Bianco Rosso, gli occhi della tigre sull’arrivo e un sorriso grande così dell’atleta trentino, origini etiopi, allenato da Massimo Pegoretti: a Napoli come a Monaco c’è tanta felicità, c’è festa, c’è l’aver saputo correre con la testa ancor più che con le gambe, c’è in entrambe le gare l’aver saputo gestire tatticamente la gara alla perfezione, c’è uno sprint finale che ha stroncato gli avversari, c’è la fame agonistica e la voglia di vincere.

Napoli City Half Marathon che è stata per Yeman Crippa un trampolino di lancio verso questa medaglia d’oro. Napoli è stata la prima gara su strada del 2022, la sua prima vera mezza maratona, una grande soddisfazione e la convinzione dei suoi mezzi per una stagione agonistica che ieri sera ha visto il suo culmine e che lo proietta tra i più grandi di sempre come lui stesso ha affermato: “Sono super contento che adesso c’è anche il mio nome, insieme a grandi campioni come Cova, Mei e Antibo, tra gli ori d’Europa dei 10.000 metri”

Quante emozioni lo scorso febbraio sul traguardo insieme a migliaia di runner provenienti da tutta Italia, e da ben 63 nazioni nel mondo, che hanno voluto correre sulle strade di Napoli e tifare e spingere Yeman Crippa. L’appuntamento per la velocissima Napoli City Half Marathon, gara insignita del Bronze Label World Athletics e Cinque Stelle della Federazione Europea di Atletica Leggera, è ora per il 26 febbraio 2023, le iscrizioni sono aperte e in migliaia già sono iscritti, ansiosi di vivere un’altra giornata di sport e di corsa.

Forse sarà anche una giornata da record, forse potrebbe esserci ancora Yeman Crippa per un magico bis e un altro recordo. E’ presto dirlo, ma Napoli lo aspetta per festeggiarlo e incitarlo, il tricolore all’arrivo da sventolare alto è già pronto.

