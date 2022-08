A Yeman Crippa il Giro delle Mura di Feltre

Sabato sera lo spettacolo del Giro delle Mura è ritornato a Feltre, un po’ di pioggia era caduta dopo il Miglio dei Comuni, poi il cielo si è rasserenato lasciando che i feltrini scendessero in strada per applaudire i campioni della Seven Laps “Trofeo Famila” e nel Giro delle Mura “Trofeo Cassa Rurale Dolomiti”.

Nella gara di 9,5 chilometri che ha chiuso la serata del Giro, l’oro dei 10.000 metri ai Campionati Europei di Monaco, Yeman Crippa, all’ultimo giro, dopo aver corso spalla a spalla con il keniano Felix Kiptarus Korir, ha aperto il gas andando a vincere l’edizione numero 33 del Giro delle Mura. Crippa ha fermato il cronometro in 22’55’’. ?In seconda posizione si è classificato proprio Felix Kiptarus Korir con 13 secondi di svantaggio. Daniele Meucci che il pavé di Feltre lo conosce alla perfezione visto che ha vinto ben due volte chiude la sua prova in terza posizione con il tempo di 23’12’’.

Nella Seven Laps, gara a staffetta con eliminazione diretta su un percorso di 400 metri, Federico Riva e Sveva Fascetti salgono sul gradino più alto del podio del “Trofeo Famila” . All’ultimo giro lo start è stato per quattro coppie, Ahmed Abdelwahed - Ludovica Cavalli, Mohad Abdikadar – Martina Tozzi, Enrico Riccobon – Joyce Mattagliano ed proprio Federico Riva - Sveva Fascetti. La Fascetti parte subito con un ritmo impressionante, guadagnando preziosi metri sulle inseguitrici. Il cambio con Riva è perfetto, a lui solo il compito di volare verso il traguardo finale di questa velocissima gara.?In seconda posizione si classificano Ahmed Abdelwahed - Ludovica Cavalli mentre Mohad Abdikadar – Martina Tozzi sono terzi.



Per quanto riguarda le gare che hanno aperto il programma del Giro delle Mura, Said Boudalia e Manuela Bulf sono i più veloci nella categoria amatori mentre i polacchi Noga Damian e Joanna Frukacz sono i nuovi Campioni Europei dei Vigili del Fuoco - Trofeo Hydro. ?

Nel Miglio dei Comuni, gara riservata alle giovani leve della corsa su strada vincono Sedico tra i ragazzi con Mario Burigo e Valsugana nella gara al femminile con Paola Parotto.