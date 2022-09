La carica dei 500 ai Campionati Italiani dei 10km. Sofiia Yaremchuk e Ilias Aouani pronti al bis

LE STELLE MASCHILI – Castelfranco Veneto è pronta ad applaudire il campione italiano uscente Iliass Aouani, che ha deciso di difendere il titolo vinto l’anno scorso a Forlì, pur non essendo al massimo della forma. Il milanese delle Fiamme Azzurre - quattro volte tricolore nella passata stagione (cross, 10.000 metri in pista, 10 km su strada e mezza maratona), reduce dalla maratona degli Europei di Monaco di Baviera (19° in una gara penalizzata dai crampi) dopo aver debuttato sulla distanza in primavera a Milano in 2h08’34” - sfiderà Yohanes Chiappinelli (Carabinieri), bronzo europeo nei 3000 siepi a Berlino 2018 e argento tricolore nel 2021 a Forlì, e Pietro Riva (Fiamme Oro), quinto nei 10.000 metri agli Europei di Monaco di Baviera (dove ha portato il personale a 27’50”51) e martedì a Rovereto sceso a 13’22”73 nei 5000. Riva e Chiappinelli sono anche i primatisti italiani dei 10 km su strada: il riferimento è il 27’50” che Riva ha corso il 19 marzo a Laredo, in Spagna, e Chiappinelli ha eguagliato il 25 agosto ad Arezzo.

Gli iscritti sono 484 : 348 uomini e 136 donne. Circa 170 le società rappresentate al via. Otto, invece, i titoli italiani individuali in palio (assoluti, promesse, juniores e allievi, sia maschili che femminili). La manifestazione è organizzata da due storiche società della Marca, il Gruppo Atletica Vedelago e l’ Us Atletica Quinto Mastella , che nell’affrontare l’impegnativa sfida tricolore hanno trovato il pieno supporto del Comune di Castelfranco Veneto . Un pomeriggio da non perdere, che promette emozioni nel confronto tra atleti in gara, alcuni reduci dai Mondiali di Eugene e dagli Europei di Monaco di Baviera. Importante la sfida anche sotto il profilo cronometrico.

Da seguire poi Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre), 28’30”35 nella Coppa Europa dei 10.000, e Marouan Razine (Esercito), autore a metà giugno del personale sui 5000 con 13’24”91, oltre a Badr Jaafari (Atl. Casone Noceto), Nadir Cavagna (Fiamme Azzurre), Michele Fontana (Aeronautica) e il bronzo 2021 Giuseppe Gerratana (Aeronautica), mentre non sarà presente Italo Quazzola (Atl. Casone Noceto) bloccato da un problema fisico. Al via per il campionato di società diversi africani tra cui l’ugandese Oscar Chelimo (Atl. Casone Noceto), bronzo mondiale dei 5000 a Eugene, atteso venerdì sera in Diamond League a Bruxelles. Tra gli under 23 il romano Francesco Guerra (Gp Parco Alpi Apuane) difende il titolo, in una gara che attende anche Alain Cavagna (Atl. Valle Brembana), Zouhir Sahran (Milone Siracusa), il siepista Abderrazzak Gasmi (Toscana Atl. Futura) e l’ex campione juniores Nicolò Gallo (Atl. Mondovì Acqua San Bernardo). Il tricolore juniores dei 5000 metri Stefano Benzoni (Atl. Valle Brembana) ha già vinto su strada l’anno scorso tra gli allievi ma, per il titolo under 20, dovrà vedersela con il campione del cross Elia Mattio (Pod. Valle Varaita), che quest’anno ha trionfato agli Europei di corsa in montagna, e con il compagno di club Matteo Bardea (Atl. Valle Brembana). Tra gli under 18 scattano con i favori del pronostico il tricolore di cross Francesco Ropelato (Us Quercia Trentingrana), Francesco Mazza (Atl. Saluzzo) e Nicola Morosini (Us Rogno).

LE STELLE FEMMINILI – Sofiia Yaremchuk (Esercito) va a caccia del bis tricolore dopo il successo ottenuto nel 2021 a Forlì. Nata in Ucraina e italiana dalla fine del 2020, Yaremchuk è proiettata verso le gare più lunghe, dopo i progressi mostrati in primavera nella mezza maratona (1h09’09”), ma la gara di Castelfranco Veneto rappresenta un obiettivo importante della sua stagione. Tra le rivali più accreditate per il titolo assoluto, due azzurre della Coppa Europa dei 10.000 metri, la vicentina Rebecca Lonedo (Fiamme Oro), bronzo tricolore 2021, attesa dal debutto in maratona sotto la guida dell’olimpionico Stefano Baldini, e Giovanna Selva (Sport Project Vco). Nella lotta per il podio proveranno a inserirsi anche la bellunese Gaia Colli (Atl. Valle Brembana), più volte quest’anno sul podio tricolore, e l’emergente molisana Letizia Di Lisa (Gs Virtus), seconda nei 5000 agli Assoluti, senza dimenticare Maria Chiara Cascavilla (Aeronautica), rientrata dopo un lungo stop. Tra le belle notizie, il ritorno di Federica Sugamiele a quasi un anno dall’incidente stradale che l’aveva costretta a un periodo di inattività, per le fratture al bacino riportate. La siciliana della Caivano Runners ha ripreso a correre in modo graduale dalla scorsa primavera e ha deciso di gareggiare a Castelfranco, seppur non al massimo della condizione. Per il podio under 23, con Giovanna Selva, altre due campionesse europee di categoria per team nella campestre come la trevigiana Michela Moretton (Atl. Ponzano) e Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera), ma anche la vicentina Giulia Marangon (Atl. Vicentina). Tra le juniores riflettori puntati sulla valdostana Axelle Vicari (Sisport), che dopo il bronzo continentale nel “mountain running” si è aggiudicata il titolo italiano dei 5000. Attenzione poi a Greta Settino (Toscana Atl. Empoli Nissan) e all’ex campionessa under 18 Adele Roatta (Atl. Mondovì Acqua San Bernardo). Tra le allieve, impegnate sui 6 chilometri, le azzurrine Sofia Cafasso (Battaglio Cus Torino), Elisa Maglione (Atl. Ponzano), Giulia Bernini (Toscana Atl. Empoli Nissan) e Ginevra Di Mugno (Acsi Italia Atletica).