Consigli e allenamenti per migliorare la resistenza nella corsa

La resistenza è uno dei fattori più importanti della corsa, per correre a lungo e mantenere costante il proprio ritmo di corsa. Grazie a LBM SPORT, storico negozio specializzato running della città di Roma arrivano tanti suggerimenti per allenare e migliorare la resistenza per i runner.

Esistono diversi modi per allenare la resistenza, ma per riuscire a correre distanze maggiori e aumentare la tua capacità aerobica, ci sono tre momenti fondamentali da cui partire:

Esercizi per potenziare la resistenza nella corsa

I vari metodi per fortificare la resistenza si differenziano fra di loro per l’intensità e per l’organizzazione degli intervalli. È bene alternarli per far sì che il tuo corpo non si abitui all’allenamento e che ne venga sempre stimolato.

Corsa continua: è l’allenamento più importante di tutti, sia che ci si alleni per 5, 10 o 20 chilometri. Si tratta di una corsa di resistenza lunga effettuata in scioltezza a un ritmo lento e costante.

Corsa a intervalli: serve a testare i tuoi limiti sulla velocità. Esempio: 5 × 400 m di corsa con 2 minuti di pausa per abbassare la frequenza cardiaca.

Corsa a intermittenza: consiste in sollecitazioni molto intense e molto brevi, alternate a pause di recupero attivo. Un esempio classico consiste nello svolgere un tratto di corsa a un’intensità massima per 30 secondi, seguito da un recupero attivo in corsa lenta per 30’’, per poi riprendere il lavoro ad alta intensità per altri 30 secondi. La durata complessiva dell’allenamento può variare da 9 a 15 minuti.

Tempo run (corsa a ritmo medio veloce)

Sono degli allenamenti che puntano a una via di mezzo tra un ritmo in scioltezza e quello a tutto gas. Si tratta di una corsa a ritmo medio in cui potrai sviluppare resistenza e capacità di sopportazione della fatica. Facciamo un esempio: parti con 15-20 minuti di corsa in scioltezza, poi corri per 20 minuti al ritmo che sceglieresti per correre una gara di un’ora, in fine effettua un recupero di 5-10 minuti con corsa lenta.

Come aumentare il fiato nella corsa

Migliorare il fiato non è un obiettivo difficile da raggiungere e i risultati si vedono abbastanza velocemente, ma serve parecchia costanza. Più ossigeno è in grado di elaborare il tuo corpo e più lontano potrai andare prima di sentirti esausto. Assicurati sempre di inspirare ed espirare per la stessa durata: prima di inserire nuova aria nei polmoni devi espellere tutta l’anidride carbonica.