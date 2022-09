CorriRoma, la madre delle corse in notturna della Capitale torna il 17 settembre

ROMA - Il buio, Roma illuminata, il mito di Abebe Bikila nella testa e negli occhi le immagini viste e riviste in bianco e nero in tv di Roma ’60, la voglia di correre e vivere un evento di fine estate che sa di sogno e magia.

Tutti i runner romani e non solo, la notte di sabato 17 settembre (start ore 21) saranno in adunata sotto l’obelisco di piazza del Popolo che dominerà la partenza e l’arrivo della CorriRoma, la tradizionale e attesissima corsa in notturna nelle strade di Roma. Anzi, CorriRoma con le sue 13 edizioni alle spalle e la 14^ ormai imminente è senza dubbio la madre di tutte le corse in notturna della Capitale.

CorriRoma è attesissima oggi, il tam tam tra i runner romani è forte, la corsa torna, dopo gli anni saltati causa Covid (2020-2021), nella sua più bella veste nella versione notturna assente dal 2017, mentre furono diurne ma con egual successo le edizioni 2018 e 2019. Tutto nacque nel 2005 su ispirazione di quanto accadde alle Olimpiadi di Roma 1960 con il leggendario etiope Abebe Bikila che proprio in una settembrina serata conquistò l’olimpo e la storia con la sua cavalcata a piedi scalzi. 10KM FIDAL - Evento organizzato da Italia Marathon Club Ssdrl, società che da sempre organizza la maratona di Roma ed oggi ancora è attiva all’interno dell’attuale assetto societario organizzativo di Run Rome The Marathon. CorriRoma si avvale della gestione tecnica e commerciale di Romaratona Srl, è una corsa su strada Fidal da 10km sia competitiva che non competitiva, per questa edizione per conto di Fidal Lazio sarà valida come Campionato Regionale Individuale Assoluti e Master 10 km su strada.

PERCORSO – C’è da sognare, c’è da stropicciarsi gli occhi per tanta bellezza tutte insieme, il mondo invidia questo percorso che non ha eguali. Dall’Obelisco di piazza del Popolo e ritorno, start ore 21, un tragitto affascinante nella magia della Città Eterna illuminata nella notte, emozioni e colori saranno preponderanti durante la corsa tutta nel centro storico, nel cuore della Capitale. Si transita da Piazza di Spagna (km1), via del Corso (km2), Piazza Venezia, Fori Imperiali (km3) Colosseo, viale Aventino (km5), Arco di Costantino, Circo Massimo, Piramide Cestia, Bocca della Verità (km7), Teatro di Marcello, Piazza Venezia (km8).

MAGLIA E MEDAGLIA – Sulla medaglia che attende tutti i finisher c’è, insieme al logo CorriRoma, l’obelisco Flaminio, quello di piazza del Popolo, uno dei 13 obelischi presenti a Roma. Un simbolo, imponente, alto 25,90 metri che con il basamento e la croce raggiunge i 36,50 m di altezza. Stessa immagine nella piacevole t-shirt in omaggio per tutti nel pacco gara, in tessuto tecnico di colore blu firmata da Cisalfa, con modello e taglio differente per uomo e donna.