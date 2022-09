Sara Brogiato per la Torino City Marathon, tra allenamenti e incontri

TORINO – Sale l’attesa per la Torino City Marathon , che quest’anno si correrà domenica 6 novembre lungo un percorso inedito, che vede tornare partenza e arrivo nel centro storico della città, nella sontuosa Piazza Castello . Oltre alla 42,195 km si correrà anche la Torino City Run (10 km) , dedicata agli amatori e agli appassionati della corsa su “brevi” distanze. UN MESE DI APPUNTAMENTI Team Marathon e Torino Road Runners ASD , il comitato organizzatore dell’evento, hanno messo a punto un calendario di eventi perché il “marathon day” dei runner piemontesi (e non solo) non si limiti a una sola giornata, ma possa durare più di un mese . Nasce così una serie di appuntamenti capace di coinvolgere maratoneti e appassionati di corsa di tutti i livelli sul campo ma anche semplicemente ascoltando storie di campioni. A TU PER TU CON IL CAMPIONE: SARA BROGIATO Martedì 27 settembre , alle 19:00 , Sara Brogiato sarà la protagonista della serata organizzata da Team Marathon e Road Torino Runners ASD presso il ristorante M**bun di Torino, in via Rattazzi 4 . Un’occasione, inoltre, per gustare la cucina del locale. Chi deciderà di fermarsi a cena potrà godere di uno sconto. L’ex azzurra ha con la maratona di Torino un rapporto molto speciale: «È stata la mia prima maratona, era il 2018 (chiuse in terza posizione). Ricordo quel giorno come fosse ieri, è stata un’emozione unica e indescrivibile». L’atleta piemontese – è nata a Moncalieri, alle porte del capoluogo – racconterà di gare e allenamento fisico e mentale, di come è cambiata la sua preparazione nel corso del tempo, oltre a rispondere alle domande dei presenti.

ALLENAMENTI COLLETTIVI

Sono iniziati la settimana scorsa gli allenamenti di gruppo dedicati a chi sta preparando sia la Torino City Marathon sia la Torino City Run (10 km), ma anche a chi semplicemente vuole avvicinarsi alla corsa. I runner di tutti i livelli, quindi, potranno contare sui consigli tecnici dei trainer certificati FIDAL del Torino Road Runners ASD.



La partecipazione è gratuita, basterà registrarsi in via Guido Boggiani 4 (sede del Torino Road Runners ASD), a Torino, nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle 18.00 alle 19.00, o direttamente al km 4 del percorso del Valentino (luogo di ritrovo per ogni training) il giorno stesso degli allenamenti. Gli allenamenti sono in programma il giovedì, alle 19:00, e la domenica, alle 9:00. Le date: domenica 2 ottobre, giovedì 6 ottobre, domenica 16 ottobre e giovedì 20 ottobre.



ISCRIZIONI: I GRUPPI… CI GUADAGNANO

È possibile iscriversi alla Torino City Marathon e alla Torino City Run sul sito della manifestazione (www.torinocitymarathon.it): il costo di iscrizione per la 42,195 km è di 55,00 euro, mentre quello per la 10 km è di 15,00 euro fino al 2 ottobre.

Alle società numerose, che iscriveranno alla Torino City Marathon almeno 10 atleti, sarà applicato uno sconto di 5,00 euro su ognuno.



IN SUPPORTO ALLA RICERCA

Chi si iscriverà alla Torino City Run correrà anche per la ricerca: per ogni iscritto sarà devoluta la quota di 5 euro alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus. Team Marathon è da sempre al fianco della onlus di Candiolo con l’intento non solo di aiutare in modo pratico la ricerca, ma anche di diffondere il messaggio di quanto ognuno di noi, nel proprio piccolo, possa dare il proprio contributo… anche correndo.