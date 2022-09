La leggenda del calcio brasiliano Kakà corre la BMW Berlin Marathon

“Volevo assolutamente correre una maratona importante e ho chiesto agli amici che mi hanno consigliato Berlino. È per questo che sono qui. Domenica voglio correre in 3h40’. La maratona è qualcosa di molto speciale in quanto noi corridori amatoriali corriamo insieme all'élite. Sono molto emozionato", ha ammesso Kaká in conferenza stampa.