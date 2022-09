Morbidezza e comfort per la New Balance Fresh Foam More V4

Morbidezza e comfort sono la priorità assoluta di questa nuova scarpa New Balance. Dotata di un’intersuola in Fresh Foam per un comfort di livello superiore e di una tomaia in morbido mesh ingegnerizzato che contribuisce a fornire sostegno e traspirabilità, con dettagli riflettenti per la visibilità.

La More v4 è il modello più ammortizzato in assoluto della famiglia Fresh Foam. La versione 4 di questo modello, utilizza una quantità maggiore di schiuma Fresh Foam X all’interno dell’intersuola, rendendola la più alta New Balance di sempre, per offrire un’esperienza confortevole ma stabile sotto il piede. L’accurata copertura in gomma della suola garantisce una corsa fluida e una maggiore durata.

La Fresh Foam X More v4 offre un ritorno di energia superiore del 6% rispetto alla versione precedente.

La Fresh Foam More v4 è disponibile a partire da settembre nei monomarca New Balance e in alcuni rivenditori selezionati