Tutti i nomi dei campioni master d’Italia di ogni età sui 10km su strada

I più forti atleti d’Italia sulla distanza dei 10km su strada? Eccoli. E sono davvero forti. Si è svolta domenica 25 settembre la rassegna tricolore valida per il Campionato Italiano Master dei 10 km di corsa su strada , individuale e di società. Erano attesi nel 25° anno, nozze d’argento, al Palio delle Porte di Martinengo (Bs) più di mille atleti al via e i risultati non hanno deluso le aspettative.

In campo maschile si attendevano gente del calibro di Salvatore Gambino (Dk Runners Milano), campione in carica SM40 che ha fatto il bis. Salvatore ‘Tore’ Gambino è cresciuto notevolmente nell’ultima stagione anche su distanze più lunghe, dalla maratona alla mezza. Ancora da sottolineare il successo per il primatista mondiale M45 del miglio in pista Davide Raineri (Daunia Running).

Questi i vincitori e i tempi di tutte le categorie

FEMMINILE

PF PREVITALI CLAUDIA - ITA, CANTO DI CORSA 00:39:30

SF VIOLI VALENTINA ITA, ATL. CASONE NOCETO 00:39:32

SF35 MATTESINI VALENTINA ITA, U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 00:36:54

SF40 SANTINI SIMONA ITA, CIRCOLO MINERVA ASD 00:36:14

SF45 GRISONI EVA ITA, LYKOS TRIATHLON TEAM ASD 00:36:23

SF50 PRIMO CARLA ITA, A.S.D. BORGARETTO 75 00:36:55

SF55 CAROBBIO NIVES ITA, ATL. PARATICO 00:39:18

SF60 FRISONI SUSI ITA, ATLETICA 85 FAENZA 00:42:06

SF65 BOLOGNESI SILVIA ITA, CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 00:44:00

SF70 DEDE' WILMA ITA, GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. 00:57:06

SF75 MONDINI GIOVANNA ITA, MARATHON CREMONA 00:54:12

SF80 STRINGO IRENE ITA, ATL. PAVESE 01:15:12

AM TURRA JACOPO ITA, GEAS ATLETICA 00:34:21

JM ADAMOLI MATTIA ITA, UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D 00:32:33

PM PULCINI MIRKO ITA, LA RECASTELLO RADICI GROUP 00:34:50

SM MADOUH ISSAM ITA, S.A. VALCHIESE 00:32:27

SM35 BA FILIPPO ITA, G. ALPINISTICO VERTOVESE 00:31:45

SM40 GAMBINO SALVATORE ITA, DK RUNNERS MILANO 00:30:59

SM45 RAINERI DAVIDE ITA, A.S.D. DAUNIA RUNNING 00:31:35

SM50 POLITI STEFANO ITA, G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 00:33:44

SM55 BOUMALIK ABDELKRIM ITA, A.S.D. ATLETICA CANICATTI 00:33:16

SM60 TORRESANI FRANCO ITA, ATL. PARATICO 00:36:11

SM65 MOSER LUCIANO ITA, ATLETICA CLARINA TRENTINO 00:39:51

SM70 MOSCATO AURELIO ITA, POL. LIB. CERNUSCHESE 00:40:10

SM75 BETTINELLI BRUNO ITA, ROAD RUNNERS CLUB MILANO 00:48:29

SM80 MOLERI GIACOMO ITA, ATL. TREVIGLIO 00:53:51

SM85 DAMATO GIUSEPPE ITA, A.S.D. BORGARETTO 75 00:52:52