12^ Salomon Running Milano, domenica si corre l’urban trail più amato d’Italia

MILANO – E’ stata presentata oggi presso BYmyCAR Milano, sede milanese del gruppo automotive internazionale che ha rilevato tutte le concessionarie BMW e MINI della città, la 12^ Salomon Running Milano, evento organizzato da A&C Consulting in collaborazione con Friesian Team Asd per domenica 2 ottobre e che si preannuncia come uno spettacolo ed una festa dello sport. Da oltre un decennio Salomon Running Milano apre ufficialmente la stagione autunnale delle grandi corse meneghine richiamando al via migliaia di appassionati.

A dare il benvenuto agli ospiti il Consigliere Delegato & Direttore Generale BYmyCAR Milano Gianfranco De Cesaris : “Siamo orgogliosi di supportare questa edizione della Salomon Running Milano. Mai come oggi, iniziative simili sono un’occasione importante per coinvolgere l’intera comunità. Quella di domenica 2 ottobre sarà una giornata straordinaria e noi siamo pronti a scendere in pista, anzi in strada, confermando ancora una volta il legame indissolubile che ci lega a Milano.”

Gara da sempre titolata da Salomon, presente con Ilaria Cestonaro Marketing Manager Salomon Italia: “Il trail running è un ambito in cui siamo leader e vogliamo rimanere tali, abbiamo dato il via qui a Milano al fenomeno degli Urban Trail, siamo stati i primi in Italia e dopo 11 anni abbiamo ancora tanto successo e adesioni davvero importanti”.

Quest’anno Salomon Running Milano sarà una gara di rilievo poiché assegna il titolo di Campione Regionale Fidal Trail Corto. Questo l’intervento del presidente di Fidal Lombardia Gianni Mauri: “Salomon Running è una corsa unica nel suo genere e ha fatto ormai storia per originalità', numeri di partecipazione e scoperta/valorizzazione dei luoghi simbolo della nostra splendida Milano. Un appuntamento e una esperienza imperdibile per ogni runner, agonista e non." CityLife è parte integrante del progetto Salomon Running, lungo tratto del percorso è nel noto parco milanese. Così il Direttore Commerciale Marketing di CityLife Giorgio Lazzaro: “CityLife ospita sempre con grandissimo piacere la Salomon Running, un evento bellissimo che riunisce gli amanti della corsa e dello sport, promuove la socialità, il benessere e la sostenibilità. Siamo felici di condividere questi valori con gli atleti e contribuire, anche in questa occasione, a sensibilizzare i cittadini di Milano verso uno stile di vita sano e a vivere la città in modo sempre nuovo.”

Rosanna Volpe, Presidente Milanosport: “E’ un onore per noi ospitare l’arrivo al Velodromo Maspes-Vigorelli di Salomon Running Milano e per questo desidero ringraziare gli organizzatori. Salomon Running rispecchia in pieno la mission di Milanosport che si prefigge, in ogni iniziativa che organizza o supporta, la volontà e l’impegno a promuovere l’attività fisica e il benessere in ogni sua forma, per uno stile di vita sano e attento al sociale. L’anno scorso ci fu un passaggio all’interno del Vigorelli e tari runner furono entusiasti per questo. Il Velodromo Vigorelli è un impianto iconico, molo bello, storico perché risale al 1939. L’arrivo quest’anno sarà particolarmente emozionante, più di sempre. Sono una runner e come ho fatto spesso in passato correrò la 21km anche quest’anno”.

Presenti anche il campione del mondo di Roma ’87 dei 3000 siepi Francesco Panetta insieme al suo allenatore di sempre Giorgio Rondelli, così come presente anche l’ex calciatore del Milan Massimo Ambrosini da anni ormai runner appassionato: “Partecipare alle gare è un piacere, ma Salomon Running Milano è un evento particolare. E’ divertente e molto allenante. Una gara affascinante e particolare. Una iniziativa che merita tanto successo, complimenti e in bocca al lupo agli organizzatori”.

GLI EVENTI – Al via tre distanze, due a carattere non competitivo, CityLife Smart Cup 10 km, CityLife Fast Cup 15 km e una gara competitiva FIDAL, Top Cup 21 km, che quest’anno assegna il titolo di Campione Regionale Fidal Trail Corto. Il primo start è previsto alle 8.30 e vedrà sfilare gli atleti della Top Cup 21 km, alle 9.00 il via per gli iscritti alla CityLife Fast Cup 15 km e alle 9.30 per i runner della CityLife Smart Cup 10 km.

SABATO - Oltre alla Gara, tanti altri Eventi al Villaggio nel weekend. Sabato mattina, ricognizione del percorso in Monte Stella per gli atleti della 21km, accompagnati dai top runner Salomon che parteciperanno alla gara di domenica. SOLO SU PRENOTAZIONE. Sabato pomeriggio, grazie a LLC Luxury Lab Cosmetics soft training di attivazione pre gara, guidato da una coach d'eccellenza, Valentina Barbieri. Valentina guiderà il training per una corretta attivazione dei muscoli stabilizzatori, al diaframma, al pavimento pelvico e alla respirazione. E ancora Test Drive della nuovissima BMW X1 grazie a BYmyCAR Milano, domenica infine, prima e dopo la gara, Street Food a disposizione di tutti per colazioni e pranzi.

I PERCORSI - Il fiore all’occhiello della manifestazione è da sempre il percorso, divertimento assicurato, distanze diverse ma per tutti un terreno caratterizzato da irregolarità, a partire dal manto stradale, asfalto, sterrato e sentieri, natura e tanto verde, ma anche presenza di gradinate e ostacoli naturali. Percorsi in cui si rispecchia la volontà da sempre degli organizzatori di inserire elementi peculiari per renderli più ricchi di sfide e attrattive e far correre i runner in luoghi unici di Milano. Occhi puntati sul Velodromo Maspes – Vigorelli, novità assoluta, al cospetto del quale sarà allestito il Villaggio gara e dove gli atleti taglieranno il traguardo aggiungendo alle emozioni della gara quelle di concludere la propria corsa in un vero e proprio tempio dello sport dove campioni di fama mondiale hanno scritto tanta storia.