Domenica 25 settembre insieme al primato mondiale maschiele di maratona e al primato femminile del percorso il 68enne israeliano Moshe Lederfien ha fatto scrivere un'altra straordinaria impresa correndo l'intera maratona con un ananas sulla testa. L'atleta ha tagliato il traguardo in 5h04'25" correndo al ritmo di 7'13"/km.

Per Moshe si tratta non solo di divertimento ma anche di un modo per raccontare il legame tra l'uomo e la natura.