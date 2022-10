Kilometer Verticale Chiavenna Lagùnc, ultima tappa del Valsir Mountain Running World Cup 2022

CHIAVENNA – È tutto pronto per la finale mondiale della Valsir Mountain Running World Cup in programma sabato 8 ottobre a Chiavenna tra le mulattiere e i sentieri al confine con la Svizzera. Riconosciuto tra i principali eventi di corsa in montagna nazionale e internazionale con i suoi 1000 metri di salita in soli 3,2 km, il Kilometro Verticale Chiavenna Lagùnc anche quest’anno sarà la gara Gold Label conclusiva del circuito internazionale della WMRA e vedrà gli atleti più veloci del mondo scontrarsi nella dura battaglia finale tutta in salita per portare a casa i titoli assoluti di stagione.

L’appena concluso appuntamento di Zumaia nei Paesi Baschi domenica scorsa ha notevolmente influito sulle posizioni alte della classifica generale che porteranno gli atleti presenti a Chiavenna a dare il massimo per scavalcare la situazione attuale e salire sul podio mondiale, che vede ancora in ballo i secondi e terzi posti. Se infatti non verranno toccati gli ori ormai conclamati dei due keniani Joice Muthoni Njeru e Patrick Kipngeno, e l’argento di Philemon Kiriago Ombogo, sarà invece lotta tra Claudia Magliano, autrice di un’ottima stagione, e Andrea Mayr, regina indiscussa del vertical e detentrice su questo percorso del record ancora imbattuto, mentre si contenderanno l’ultimo posto disponibile sul podio l’eritreo Petro Mamu e l’irlandese Zak Hanna.

La gara sarà di altissimo livello con la presenza dei più forti atleti del mountain running che cercheranno di vincere questa storica gara, a partire dagli italiani Henri Aymonod, vincitore delle ultime tre edizioni della KV, Alberto Vender e la rivelazione di Andrea Rostan. Tra le protagoniste femminili, pronte a regalare spettacolo su questo tracciato, Valentina Bellotti, l’atleta italiana più medagliata, la fortissima britannica Scout Adkin e l’inossidabile Sarah McCormack. Presente anche

La gara

La competizione a cronometro Kilometro Verticale Chiavenna – Lagùnc partirà in località Loreto a quota 352 slm in corrispondenza del primo gradino della mulattiera denominata “strada dei Morti di Pianazzola”, mentre l’arrivo sarà come sempre all’interno delle prime caratteristiche abitazioni in pietra di Lagùnc a quota 1352 slm. Un percorso durissimo e interamente naturale, primo ad avere ottenuto l’omologazione ufficiale FIDAL nel 2008, con uno sviluppo orizzontale di 3298 metri e una pendenza media del 33%, con strappi fino al 53,45%. Su questo tracciato sono state realizzate le migliori prestazioni al mondo sul dislivello senza ausilio di agenti esterni e il cui primato rimane ad oggi al valdostano Bernard Dematteis nel 2013 con 30’27” e all’austriaca Andrea Mayr nel 2018 con 35’40”.

Il programma

Sarà un weekend intensissimo di eventi quello che prenderà il via venerdì 7 ottobre alle 18:30 con la consueta e spettacolare cerimonia di apertura, con la presentazione degli atleti e delle competizioni attraverso il racconto nelle immagini proiettati sul palco di Piazza Bertacchi a Chiavenna.

Sabato 8 ottobre alle 9.15 sarà il momento del “via” tanto atteso del primo atleta sulla linea di partenza. Dalle ore 15:30, sempre nella cornice di Piazza Bertacchi, la premiazione dei vincitori Kilometro Verticale Chiavenna Lagùnc e a seguire la consegna dei trofei assoluti della Valsir Mountain Running World Cup 2022 per le specialità Classic, Long Distance e Vertical. Sempre sabato alle ore 18:00 l’emozionante appuntamento con “Una Corsa con i Campioni. Insieme per la vita”, la camminata non competitiva in ricordo di Paola Perse, giunta alla sua 12° edizione, che raccoglie fondi a favore dell’associazione “Gianluigi Nonini” per la ricerca contro il cancro e Aido (è possibile iscriversi direttamente alla partenza dalle ore 16:00). A seguire la premiazione dei vincitori della “camminata”.

Ma il weekend proseguirà domenica 9 ottobre alle 9:30 lo start della sesta edizione della competizione internazionale Val Bregaglia Trail: da Piazza Bertacchi il via della gara lunga (42 km) e da Promontogno partirà invece il Val Bregaglia Half Trail (23 km).

Tutte le info su www.kilometroverticalelagunc.it