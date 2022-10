Crippa e Zoghlami al via sabato 8 ottobre alla Notte delle Stelle

L’avvio di una storia che si spera sia lunga e prosperosa, quella della Maratona di Forlì di domenica prossima preceduta sabato dalla Notte delle Stelle , sfida sui 10 km per gli uomini e 5 km per le donne che farà rivivere le emozioni dei recenti Campionati Europei di Monaco, considerando i partenti. La stella della manifestazione sarà infatti il campione europeo dei 10000 metri, Yeman Crippa che dopo il terzo posto di sabato scorso al Giro al Sas di Trento compirà un ulteriore passo verso i suoi obiettivi invernali, in primis i Campionati Europei di cross a Torino. Con lui un altro medagliato di Monaco, il bronzo dei 3000 siepi Osama Zoghlami che sempre a Trento gli è finito immediatamente alle spalle. A contendere la vittoria ai due azzurri il kenyano Dennis Kipkurui con un personale di 13’45” sui 5000, il campione irlandese dei 1500 Andrew Coscoran, i burundiani Celestine Ndukimana e Jean Marie Bukuru, senza dimenticare gli altri azzurri Francesco Guerra e Morad Abdikadar.

Di spicco anche la prova femminile, con la campionessa europea dei 3000 siepi, l’albanese Luisa Gega a confronto con la britannica Aimee Pratt, che sempre nella stessa distanza è stata settima ai Mondiali di Eugene. In casa italiana spicca la presenza di Micol Majori, campionessa nazionale sui 5000 metri. La gara, che avrà come ospite d’onore l’olimpionica della 20 km di marcia Antonella Palmisano prenderà il via alle ore 17:00 per la gara maschile e alle 18:15 per quella femminile.

Ritrovo della manifestazione e sede di partenza e arrivo sarà la centrale Piazza Aurelio Saffi, esattamente come per la Maratona del giorno dopo, allestita su un tracciato di 21,097 km da coprire per due volte. Già oltre 200 concorrenti avevano dato la loro adesione a una decina di giorni dalla gara, un numero quindi destinato a crescere notevolmente. Lo start è fissato per le ore 9:00, iscrizioni ancora aperte al costo di 50 euro con un prestigioso pacco gara per tutti gli iscritti. Una prima assoluta destinata a rimanere impressa nella memoria.

Per informazioni: Edera Atletica Forlì, https://www.ederatletica.it/