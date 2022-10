Chiappinelli e Yaremchuk da record. Sono i nuovi campioni italiani di mezza maratona

PISA - Si corre forte nei Campionati italiani di mezza maratona a Pisa , con il record personale per entrambi i vincitori che firmano risultati tra i migliori di sempre a livello nazionale. Nella gara femminile domina Sofiia Yaremchuk in 1h08:56 all’arrivo in piazza dei Miracoli per mettere a segno un nuovo progresso, togliendo tredici secondi al proprio limite di 1h09:09 stabilito a Praga all’inizio di aprile. La 28enne portacolori dell’Esercito diventa la terza italiana alltime, se si considerano i crono realizzati su percorso omologato per riconoscere i record, a meno di mezzo minuto dal primato di Nadia Ejjafini (1h08:27 nel 2011). Alle sue spalle brilla Anna Arnaudo con 1h11:39 nell’esordio sulla distanza dei 21,097 chilometri: è la migliore prestazione nazionale under 23 superata dopo vent’anni (1h12:30 di Anna Incerti il 29 settembre del 2002 a Udine) dalla non ancora 22enne cuneese del Battaglio Cus Torino, argento europeo di categoria sui 10.000 nella scorsa stagione. Sul terzo gradino del podio assoluto un’altra promessa, la ventenne ligure Aurora Bado (Freezone) che in 1h12:03 demolisce di oltre quattro minuti il personale, ma è notevole anche il quarto posto della coetanea Giulia Marangon (Atl. Vicentina) con 1h13:48.

DONNE - Un’altra prova di forza per Sofiia Yaremchuk. È il suo terzo titolo italiano, il secondo in questa stagione ma il primo nella mezza maratona, dopo aver confermato all’inizio di settembre il tricolore nei 10 chilometri. Trionfa in 1h08:56 con un altro passo avanti cronometrico, rispetto al già eccellente tempo di 1h09:09 siglato in primavera, e taglia il traguardo davanti a tutte, battendo anche le atlete africane in gara per i Societari: a quasi un minuto la keniana Veronicah Njeri Maina (Gs Il Fiorino, 1h09:44) che precede l’etiope Addisalem Belay Tegegn (Atl. Saluzzo, 1h10:13). La sua storia è nota: di origine ucraina, si è trasferita nel 2016 a Roma dove è allenata da Fabio Martelli e ha ricevuto la cittadinanza italiana alla fine del 2020 per poi entrare nel centro sportivo dell’Esercito. “Non credevo di fare il personale - esclama - e sono davvero soddisfatta. Adesso punto alla maratona, il 30 ottobre a Francoforte”. Con l’intenzione anche lì di riscrivere il personale di 2h29:12 timbrato nell’esordio della passata stagione vincendo a Venezia. Da otto anni un’italiana non correva così veloce, dai Mondiali di Copenhagen nel 2014 con 1h08:55 per Valeria Straneo che è la seconda azzurra di sempre su un percorso omologato per i record (1h08:48 nel 2012). Ma è una splendida gara a Pisa anche per le giovani emergenti. Non poteva vivere un debutto più bello Anna Arnaudo: crolla la migliore prestazione italiana under 23 che resisteva da vent’anni, frantumata di quasi un minuto con 1h11:39. Un talento pienamente recuperato dopo le difficoltà della stagione estiva che l’hanno costretta a rinunciare agli Europei di Monaco: “Il merito è di chi mi ha aiutato, come il coach Gianni Crepaldi, e ora spero di far bene anche all’Eurocross nel mio Piemonte”, racconta la cuneese di Borgo San Dalmazzo che vive e studia a Torino dove si è laureata con lode in ingegneria informatica. Scende sotto al precedente limite di categoria in 1h12:03 anche Aurora Bado, imperiese classe 2002 e figlia d’arte: buon sangue non mente perché la mamma è Ornella Ferrara, bronzo mondiale di maratona a Goteborg nel 1995. Dopo un avvio troppo veloce, si ferma invece Rebecca Lonedo (Fiamme Oro) al 17esimo chilometro. Quarta assoluta e terza delle promesse l’altra ventenne Giulia Marangon (Atl. Vicentina), 1h13:48 alla prima esperienza sulla distanza, seguita dalla siciliana Alessia Tuccitto (Gs Lammari, 1h14:52), poi Alice Franceschini (Atl. Spezia Duferco, 1h17:04), la tricolore U23 uscente Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera, 1h17:05), Lorenza Beccaria (Atl. Saluzzo, 1h17:07), Barbara Bressi (Gs Self Atl. Montanari & Gruzza Reggio Emilia, 1h17:33) e Raimonda Nieddu (Gs Lammari, 1h18:03). Undici secondi separano la campionessa under 20 Greta Settino (Toscana Atl. Empoli Nissan, 1h18:50) dalla più vicina delle avversarie, Rebecca Volpe (Elite Giovani Atleti Bari, 1h19:01), con il terzo posto juniores per Annamaria Gozzano (Atl. Vercelli 78) in 1h25:24.

UOMINI - Entra in una nuova dimensione Yohanes Chiappinelli. Il presente (e futuro) del carabiniere senese viaggia su strada, dopo tante soddisfazioni raccolte in pista nei 3000 siepi: bronzo europeo di Berlino nel 2018, ma anche due titoli continentali giovanili, juniores nel 2015 e under 23 due anni più tardi. Da qualche mese ha scelto di allungare ed ecco i frutti del lavoro svolto sotto la guida tecnica di Giuseppe Giambrone: a tre settimane dal personale di 1h01:14 a Copenhagen, quasi mezzo minuto in meno con 1h00:45 per inserirsi ormai ai piani alti delle graduatorie alltime, quinto azzurro di sempre. Sul traguardo è secondo, nella scia del keniano Bernard Musau Wambua (Atl. Winner Foligno, 1h00:41) per cogliere il secondo tricolore assoluto della carriera, che si aggiunge a quello del cross nel 2018. A proposito: “Il mirino è sugli Europei di campestre dell’11 dicembre a Venaria Reale, poi farò il debutto in maratona. Qui intanto ho raggiunto i due obiettivi che avevo: vincere il titolo e correre sotto i 61 minuti”. Nella sua Pisa è autore di una buona prova Daniele Meucci, secondo tra gli italiani in 1h02:15. E subito dietro si fa notare Pasquale Selvarolo, con un progresso di oltre un minuto (1h02:21) per il pugliese di Andria, 23 anni da compiere. Crescono anche Giuseppe Gerratana, fino al crono di 1h02:48 che rappresenta un miglioramento ancora più ampio, e il 24enne lombardo Ademe Cuneo (Caivano Runners, 1h03:07), poi arrivano Badr Jaafari (Atl. Casone Noceto, 1h03:25), Omar Bouamer (Gp Parco Alpi Apuane) e Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro) entrambi in 1h04:04, Stefano La Rosa (Carabinieri, 1h04:16) e Michele Fontana (Aeronautica, 1h04:18), mentre non è partito il campione uscente Iliass Aouani (Fiamme Azzurre) per una bronchite emersa negli ultimi giorni. Sul podio under 23 insieme al tricolore promesse Marco Fontana Granotto (Atl. Insieme Verona, 1h04:29) salgono Riccardo Brighi (Atl. Mds Panariagroup Sassuolo, 1h05:47) e Riccardo Martellato (Assindustria Sport Padova, 1h06:10), in quello juniores al fianco del tricolore Stefano Cecere (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi, 1h06:36) trovano spazio Giuseppe Scianna (Sicilia Running Team, 1h09:23) e Mattia Marazzoli (Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera, 1h11:40). In tutto alla Pisa Half Marathon sono oltre 1300 gli atleti classificati.

(Fonte FIdal)