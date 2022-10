Yeman Crippa, dalle Stelle agli Europei di Cross

FORLI' - Si prende gli applausi del pubblico Yeman Crippa sulle strade di Forlì . L’azzurro finisce al secondo posto nei 10 chilometri alla “Notte delle stelle”, edizione inaugurale dell’evento nel centro cittadino, con il tempo di 29:12. Al traguardo il trentino delle Fiamme Oro, campione europeo dei 10.000 metri, chiude a tre secondi dal vincitore, il burundese Célestine Ndikumana (Atl. Sandro Calvesi) che fa selezione nel terzo dei quattro giri sul circuito di due chilometri e mezzo, per imporsi in 29:09 dopo aver allungato nell’ultima tornata. Sul podio anche il 21enne romano Francesco Guerra (Gp Parco Alpi Apuane), campione italiano under 23 sulla distanza, terzo in 29:14. Arriva quarto Samuel Medolago (Atl. Valle Brembana, 29:22) mentre il bronzo europeo dei 3000 siepi Osama Zoghlami (Aeronautica) con 29:36 si piazza ottavo.

Era la seconda uscita agonistica in altrettanti weekend per Crippa, che sabato scorso è stato terzo al Giro al Sas nella sua Trento, in attesa di partire a fine ottobre per un raduno di un mese in Kenya dove svolgerà la preparazione per gli Europei di cross “Piemonte 2022” dell’11 dicembre al Parco della Mandria, alle porte di Torino: “Una gara tosta - le parole di Yeman Crippa - e c’è stato da soffrire, ma sono comunque contento. Ora si inizia con la preparazione per la corsa campestre, a macinare chilometri, per andare il più forte possibile nell’Eurocross a Venaria Reale. E poi penserò all’esordio in maratona, che potrebbe essere il 19 febbraio a Siviglia”.

Tra le donne, impegnate sui 5 km a Forlì, successo per l’albanese Luiza Gega. La campionessa europea dei 3000 siepi prevale in 15:41 con tre secondi di vantaggio sulla keniana Morine Gesare (15:44), terza la ceca Moira Stewartova (15:47) che precede l’irlandese Michelle Finn (16:05). Al quinto posto la migliore delle italiane, la 23enne Federica Cortesi (Atl. Valle Brembana) in 16:16.