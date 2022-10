Torino City Marathon, è tutto nuovo il percorso

TORINO CITY MARATHON

PERCORSO – La Torino City Marathon è un viaggio da intraprendere con muscoli, testa e tanta curiosità, perché correre nella città della Mole vuol dire immergersi nella storia del nostro Paese: dall’epoca monarchica al boom industriale, tra monumenti, piazze e parchi con partenza e arrivo nella splendida piazza Castello, tra le più belle d’Italia, toccando anche i comuni di Moncalieri e Nichelino. Piazza Vittorio, via Francesco Napione, corso Casale, Gran Madre, ponte Vittorio Emanuele I, il lungo Po, il Parco del Valentino (entrando dall’Arco monumentale all’Arma di Artiglieria), con il suo castello e il Borgo Medievale, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, lo storico stabilimento Fiat di Mirafiori, e poi ancora Corso Francia e quegli ultimi 2 km nella centralissima via XX Settembre, con a far capolino il Duomo, e in Piazzetta Reale per giungere infine al traguardo in Piazza Castello sono soltanto alcuni dei passaggi che rendono unica questa maratona. Senza dimenticare ciò che i maratoneti percorreranno e vivranno al 4° chilometro circa, quando si ritroveranno all’interno di uno dei templi sacri delle due ruote, ma anche del podismo: il Motovelodromo Torino “Fausto Coppi” di corso Casale, nel 1932 partenza e arrivo del Campionato Italiano di maratona.

PROMOZIONE ISCRIZIONI – Gli organizzatori, proprio in occasione della presentazione ufficiale della Torino City Marathon, hanno lanciato una nuova promozione: dal 13 al 16 ottobre la quota d’iscrizione torna a 45,00 euro. Dopo questa data sarà possibile iscriversi fino al 24 ottobre al costo di 55,00 euro online sul sito della manifestazione (www.torinocitymarathon.it) e presso i seguenti punti vendita: Torino Road Runners – Via Guido Boggiani 4, Torino; Passion Sport – Corso Regina Margherita 22/F, Torino; e dal 15 ottobre: Run – Corso Raffaello 29/B, Torino e Run – Corso Unione Sovietica 339, Torino.

Venerdì 4 e sabato 5 novembre (65,00 euro) e domenica 6 novembre dalle 7:30 alle 8:30 (80,00 euro) sarà ancora possibile iscriversi presso il Torino City Marathon Village a Palazzo Carignano.

TORINO CITY RUN

A FAVORE DELLA RICERCA – La Torino City Run ha un “sottotitolo” che racconta molto: è la corsa della ricerca. Team Marathon, infatti, anche quest’anno è al fianco della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro con iniziative pratiche e immediate, finalizzate a contribuire fattivamente alla lotta contro ogni forma tumorale. Fino al 7 ottobre 5 euro e dall’8 ottobre (data del cambio quota) fino alla chiusura delle iscrizioni 8 euro di ogni iscritto alla Torino City Run saranno devoluti alla Fondazione, che ha destinato e continua a destinare fondi e risorse all’Istituto di Candiolo-IRCCS per importanti progetti di ricerca pluriennali e multidisciplinari mirati a supportare lo sviluppo di nuove cure e interventi per le esigenze cliniche di pazienti affetti da diverse patologie tumorali.



APERTA A TUTTI – La Torino City Run si presenta in una duplice veste: competitiva, a cui potranno partecipare i tesserati Fidal o in possesso di runcard, e ludico-motoria, aperta a tutti, ideale per chi vuole vivere la città in piena sicurezza (il percorso è interamente chiuso al traffico) e godersi una mattinata all’aria aperta vivendo il “marathon day” dall’interno.



PERCORSO – I runner della Torino City Run percorreranno il tratto iniziale della maratona, per l’esattezza i primi 8 chilometri. Anche loro si godranno la partenza da Piazza Castello e affronteranno poi quel percorso veloce e ricco di angoli da scoprire e ammirare, quali – per citarne solo alcuni – Piazza Vittorio, Gran Madre, ponte Vittorio Emanuele I, il lungo Po, il Motovelodromo, il Parco del Valentino (entrando dall’Arco monumentale all’Arma di Artiglieria), con il suo castello e il Borgo Medievale, per poi rientrare verso il centro e godersi, come i “colleghi lunghisti”, prima Piazzetta Reale e poi il maestoso arrivo in Piazza Castello.



ISCRIZIONI – Fino al 30 ottobre la quota di iscrizione della Torino City Run competitiva è bloccata a 18 euro; dal 31 ottobre al 5 novembre costerà 20,00 euro.

Fino al 2 novembre sarà possibile iscriversi online sul sito della manifestazione (www.torinocitymarathon.it) e presso i seguenti punti vendita: Torino Road Runners – Via Guido Boggiani 4, Torino; Passion Sport – Corso Regina Margherita 22/F, Torino; e dal 15 ottobre: Run – Corso Raffaello 29/B, Torino e Run – Corso Unione Sovietica 339, Torino. Venerdì 4 e domenica 5 novembre riapriranno le iscrizioni al Torino City Marathon Village di Palazzo Carignano.

IL TORINO CITY MARATHON VILLAGE

Il Torino City Marathon Village si allinea al filo conduttore di questa 42 km: la storia del nostro Paese. Sarà infatti ospitato a Palazzo Carignano, uno degli edifici storici più importanti della città con Palazzo Reale e Palazzo Madama e storica sede del Parlamento Subalpino (1848-1861) e del primo parlamento del Regno d’Italia (1861-1864).

Il village sarà aperto venerdì 4 novembre dalle 14:30 alle 19:00; sabato 5 novembre dalle 10:00 alle 19:00 e domenica 6 novembre dalle 7:30 alle 8:30.



LE T-SHIRT UFFICIALI

Kappa firma la t-shirt tecnica ufficiale della Torino City Marathon e della Torino City Run. Ad animare lo sfondo a tinta unita è il monumento simbolo della città, la Mole Antonelliana, scelta da Team Marathon e Torino Road Runners quale logo dell’evento. Per la 42 km sono stati scelti i colori azzurro e giallo, per la 10 km bianco e fucsia.