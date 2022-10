Una settimana alla Venice marathon, i consigli per non sbagliare

Mancano solo sette giorni alla tua maratona, sarai sicuramente preparato e con tanta adrenalina in corpo non vedi l’ora di essere li davanti al nastro di partenza. Serve arrivare lì davanti con le gambe ed il tuo corpo non affaticato quindi l’ultima settimana deve essere quella di scarico ma non troppo. Serve stimolare cuore e gambe a metà settimana per evitare di arrivare al giorno della gara con le gambe troppo “sorde“ inoltre se avete anche la sana abitudine di affidarvi al massaggiatore di fiducia la cosa migliore è fare un massaggio tre giorni prima.



Ecco come comportarsi nell'ultima settimana

Domenica: gara di 10/12 km oppure un medio di 15/16km leggermente sotto il ritmo maratona

Martedì: 35/40’ fondo lento stretching e 5 allunghi da 80/100m

Mercoledì: risc. 20’ + 3/4 x 1km recupero 2’30’’ + 5’ defa

Giovedì: massaggio

Venerdì o Sabato 25’ lento stretching e 5 allunghi 80/100

Domenica: MARATONA

Non essendo un nutrizionista non mi sento di dare consigli alimentari pre gara però un consiglio ( cosa che praticavo io quando gareggiavo) è quello di incominciare a fare carico di liquidi , acqua , a partire dal venerdì. Non fate esperimenti durante la gara con integratori mai usati in precedenza a meno che si abbia una enorme crisi e sul tavolo del ristoro troviate l’integratore dello sponsor, usufruite di tutti i punti ristoro e di spugnaggio anche se vi sembra di non averne necessità e mi raccomando correte al ritmo che avete nelle gambe e non nella testa.

Buona Maratona a tutti